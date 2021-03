UE: szczyt klimatyczny ONZ to ostatnia nadzieja na rozwiązanie kryzysu środowiskowego

Tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ, to ostatnia nadzieja dla świata na rozwiązanie kryzysu środowiskowego - oznajmił we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli John Kerry, wysłannik prezydent USA ds. zmian klimatu.

"To jest ten moment. Glasgow to ostatnia, najlepsza szansa, jaką mamy i największa nadzieja, że świat zjednoczy się i będzie budował na Paryżu" - powiedział Kerry, odnosząc się do porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych z 2015 roku.

Prawie 200 krajów zobowiązało się w ramach porozumienia paryskiego do powstrzymania wzrostu ocieplenia atmosfery.

Witający go w imieniu Komisji Europejskiej, Frans Timmermans zapewnił, że Unia będzie pracować ramię przy ramieniu z USA, żeby szczyt w Glasgow skończył się sukcesem.

"Będzie to nie lada wyzwanie. Potrzeba będzie dużo wysiłków, aby przekonać innych głównych graczy na świecie, by postępowali właściwie. Jestem jednak absolutnie przekonany, że dzięki współpracy Stanów Zjednoczonych i Europy możemy przenosić góry i zachować klimat, w którym będą mogły żyć nasze dzieci i wnuki" - oświadczył wiceprzewodniczący KE.

