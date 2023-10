UE: Szef dyplomacji Borrell: Izrael ma prawo się bronić; musi to robić zgodnie z zasadami prawa humanitarnego

Izrael ma prawo do obrony, ale musi je realizować zgodnie z zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego - powiedział we wtorek w stolicy Omanu Maskacie Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Josep Borrell.

"Izrael ma prawo (do obrony), ale musi ono być realizowane zgodnie z zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego (...). Wzywamy do uwolnienia zakładników i wzywamy do dostępu do żywności, wody i leków, co jest również zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Wzywamy do znalezienia rozwiązania politycznego, które pozwoliłoby uniknąć tej ciągłej spirali przemocy" - oświadczył Borrell po spotkaniu z Radą Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), w której skład wchodzą Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

"Oczywiście odrzucamy akty terroryzmu, które spowodowały tak wiele bólu i z pewnością w naszym rozumieniu nie wspierają sprawy palestyńskiej" - dodał szef unijnej dyplomacji.

We wtorek w Maskacie mają się spotkać także unijni ministrowie spraw zagranicznych na nadzwyczajnym posiedzeniu poświęconym sytuacji w Izraelu. Część ministrów jest na miejscu osobiście, część weźmie udział w posiedzeniu za pośrednictwem łącza wideo.