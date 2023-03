UE: Szef dyplomacji Borrell o nakazie aresztowania Putina: nie może być bezkarności

To początek rozliczeń; nie może być bezkarności - tak w piątek na decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) o wydaniu nakazu aresztowania Władimira Putina zareagował wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Josep Borrell.

"Decyzja MTK o wydaniu nakazu aresztowania Władimira Putina za zbrodnię wojenną bezprawnego deportowania i wywożenia dzieci z Ukrainy do Rosji jest początkiem procesu pociągania do odpowiedzialności. Doceniamy i wspieramy pracę MTK. Nie może być bezkarności" - napisał Borrell na Twitterze.

MTK wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury uznając, że są realne podstawy by sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka, Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz