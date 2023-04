UE: Szef fińskiego MSZ: rosyjska Grupa Wagnera może skorzystać na kryzysie w Sudanie

Istnieje ryzyko, że rosyjska najemnicza Grupa Wagnera, bliską związana z Kremlem i znajdująca się na unijnych listach sankcyjnych, może wykorzystać trwający kryzys w Sudanie; UE powinna aktywniej działać na rzecz uregulowania sytuacji - powiedział w poniedziałek w Luksemburgu szef fińskiej dyplomacji Pekka Haavisto przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych Wspólnoty.

"To nie w porządku, że wszyscy obcokrajowcy opuszczają kraj w takich okolicznościach. Jeśli wyjeżdżamy, pozostawiamy przestrzeń dla Grupy Wagnera i Rosji" - stwierdził Haavisto.

Z kolei wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell zapewnił, że UE nadal będzie działać na rzecz politycznego rozwiązania konfliktu w Sudanie, pomimo niedawnej ewakuacji personelu dyplomatycznego i obywateli UE z tego kraju.

"Musimy nadal naciskać na porozumienie polityczne. Nie możemy sobie pozwolić na implozję Sudanu, ponieważ wywołałoby to wstrząs w całej Afryce" - powiedział Borrell przed spotkaniem szefów MSZ UE.

Jak poinformował, z kraju ewakuowano ponad 1000 obywateli Unii. "To złożona operacja, ale została uwieńczona sukcesem. Nie mogę podać dokładnych danych, ale pewne jest, że ewakuowano ponad tysiąc" - podkreślił.

Konflikt pomiędzy sudańską armią i paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) wybuchł 15 kwietnia. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych. Generałowie nie mogli jednak zgodzić się co do terminu, w jakim miałoby to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w wojnę domową.

Według najnowszych szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Sudanie zginęło w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej 413 osób, a 3551 zostało rannych. W kraju wyczerpują się zapasy żywności i wody - informują media.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz