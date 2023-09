UE: Szef gabinetu premiera Węgier o ewentualnym dołączeniu Fideszu do EKR: to dla nas naturalne miejsce lądowania

To dla nas naturalne miejsce lądowania - powiedział portalowi Politico Balazs Orban, szef gabinetu politycznego premiera Węgier Viktora Orbana, pytany o dołączenie węgierskiej partii Fidesz do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - ugrupowania, do którego należy PiS.

"Problem polega na tym, w jaki sposób prawica i centroprawica będą współpracować po wyborach i uzyskają większość. Chcemy wspierać prawicę i współpracować z centroprawicą" - dodał Orban.

Jak wskazuje Politico, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen czeka żmudna batalia, by przekonać premiera Orbana do udzielenia jej poparcia w walce o reelekcję. Orban "pokłócił się z Brukselą w związku z niewłaściwym wykorzystaniem przez Węgry funduszy UE i sankcjami nałożonymi na Rosję".

Dyrektor gabinetu politycznego premiera ostrzegł w wywiadzie dla portalu, że poparcie Węgier dla von der Leyen nie jest już pewne. "Bardzo ją wspieraliśmy" - powiedział Orban. "Ale teraz forsuje swój własny program polityczny bez konsultacji z państwami członkowskimi w sprawie geopolityki, stosunków z USA i Chinami, kwestii wojennych i sankcji" - dodał.

Ostatni punkt, sankcje wobec Rosji za inwazję na Ukrainę, jest szczególnie drażliwą kwestią dla Węgier, które utrzymują silne kontakty gospodarcze z reżimem Władimira Putina i nadal importują rurociągami ropę i gaz z Rosji w przeciwieństwie do większości krajów UE.

"Sposób działania Komisji nie sprzyja jedności, powoduje podziały. (...) Występują z propozycją, a następnie wywierają presję na państwa członkowskie, aby się zgodziły" - wskazał szef gabinetu politycznego premiera Węgier.

Zapytany o decyzję UE o zablokowaniu części węgierskich środków unijnych w związku z obawami dotyczącymi korupcji i praworządności, Orban powiedział, że "pole manewru Brukseli kurczy się". "Muszą dać nam jakiś pozytywny sygnał" - zaznaczył.

Balazs Orban zasugerował, że partia rządząca na Węgrzech chce dołączyć do bloku partii skrajnie prawicowych i centroprawicowych, aby zapewnić sobie większość w Parlamencie Europejskim, ale przyznał, że Polska i Niemcy, gdzie centroprawica wykluczyła współpracę z partiami skrajnie prawicowymi, to "problem".

"Myślę, że mamy szansę, myślę, że będzie bardzo blisko. We Francji zwycięży prawica. We Włoszech wygra prawica, w Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Polsce wygra prawica, a to są największe kraje. W Hiszpanii będzie blisko. We wszystkich większych krajach zwycięży jakaś prawica" - uważa Balazs Orban.

Z Brukseli Łukasz Osiński