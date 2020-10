UE: Szef PE wzywa przywódców do odblokowania negocjacji ws. budżetu

Szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli wezwał w czwartek przywódców unijnych na szczycie w Brukseli do odblokowania negocjacji w sprawie wieloletniego budżetu UE i do wyrażenia zgody na dodatkowe środki, o które wnioskują eurodeputowani.

W przemowie podczas Rady Europejskiej, której tekst został udostępniony mediom, Włoch zaznaczył, że europarlament nadal będzie bronił finansowania kluczowych, długoterminowych programów UE.

"Globalne i geopolityczne wyzwania stojące przed Unią w kontekście pandemii, której ciągłe rozprzestrzenianie się wystawia nasze państwa członkowskie na poważną próbę, wymagają szybkich odpowiedzi" - podkreślił Sassoli.

Jak tłumaczył, ze względu na powagę sytuacji Parlament Europejski w połowie września podjął pierwsze kroki na drodze do ratyfikacji decyzji umożliwiającej sfinansowanie planu odbudowy. Zwrócił uwagę, że konieczne jest porozumienie w sprawie wiążącego harmonogramu wprowadzenia nowych zasobów własnych UE w ciągu najbliższych kilku lat. Miałyby one "co najmniej" wystarczyć na pokrycie odsetek i spłat środków na odbudowę po koronawirusie.

Sassoli powiedział, że nikt nie chce otwierać porozumienia z lipca. Chodzi tylko o "techniczne dostosowania" - przekonywał.

Przewodniczący PE powiedział, że nie ma w ogóle postępu w wieloletnich ramach finansowych. Jako zrozumiałe ocenił, że szefowie państw i rządów skoncentrowali swoje wysiłki na instrumencie odbudowy i sumach, które w jego ramach mają przypaść poszczególnym krajom. "Ale cięcia w siedmioletnich programach, które mają wyraźny wymiar europejski, jest złym podejściem" - ocenił.

Jak przekonywał, starając się osiągnąć kompromis, Parlament znacznie wycofał się ze swojego pierwotnego stanowiska w sprawie budżetu na lata 2021-2027. Przypomniał przy tym, że negocjatorzy reprezentujący eurodeputowanych zażądali dodatkowych 39 miliardów euro.

"To niewielka suma w porównaniu z całkowitym pakietem o wartości 1800 mld euro, ale oznaczałaby ona ogromną różnicę dla naszych obywateli, którzy skorzystają na naszych wspólnych politykach" - podkreślił przewodniczący PE.

Jak dodał, instytucja, którą kieruje, przedstawiła kreatywne propozycje w sprawie sfinansowania dodatkowych 39 miliardów euro. Samo zwiększenie pułapu wydatków miałoby wynosić 9 mld euro, dzięki czemu realny poziom finansowania miałby być taki sam jak w latach 2014-2020.

Dodatkowo PE chce, żeby odsetki od środków na fundusz odbudowy nie obciążały budżetu UE, tylko były z niego wyjęte. "Należy pamiętać, że fundusz odbudowy to niezwykłe zobowiązanie, dlatego też koszt odsetek należy traktować jako wydatek nadzwyczajny. Nie powinno się doprowadzać do wyboru między tymi kosztami a programami wieloletnich ram finansowych" - przekonywał Sassoli.

Wyjęcie odsetek poza siedmioletni budżet miałoby przynieść 13 mld euro. PE chce też większej elastyczności jeśli chodzi o korzystanie z rezerw unijnych. Niewykorzystane środki z tej puli miałby być rozdzielane na unijne programy.

"Obecnie negocjacje stoją w martwym punkcie. To w waszych rękach jest ponowne ich uruchomienie" - zaapelował do przywódców Włoch.

Prowadząca rozmowy w imieniu państw członkowskich niemiecka prezydencja przedstawiła kompromisowa ofertę, ale na razie nie została ona zaakceptowana przez eurodeputowanych. PE chce, żeby mandat negocjacyjny prezydencji został zmieniony.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka