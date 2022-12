UE: Szef Rady Europejskiej: decyzja w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do strefy Schenegen może być podjęta w 2023 roku

Decyzja w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do strefy Schenegen może być podjęta w 2023 roku - powiedział w czwartek wieczorem po zakończeniu szczytu unijnych przywódców w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

"Chciałbym wyrazić zadowolenie z dołączenia Chorwacji do strefy Schengen od 1 stycznia 2023 r. Mieliśmy też polityczną debatę na temat przystąpienia do strefy Schenegen Rumunii i Bułgarii. Jestem optymistą w tym względzie, że decyzja w tej sprawie może zostać podjęta w 2023 roku. Odczuliśmy polityczną wolę, by pracować nad osiągnięciem postępu w tej sprawie. Mam nadzieję, że to się stanie w 2023 roku" - podkreślił Michel.