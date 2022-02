UE: Szef Rady Europejskiej: działania Rosji stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie

Działania Rosji wobec Ukrainy są zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie, a także podważają międzynarodowy ład oparty na zasadach - powiedział w środę podczas debaty poświęconej sytuacji na Ukrainie w Parlamencie Europejskim przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

"Rosja podjęła bezprecedensową eskalację wobec Ukrainy. Władze Rosji, co prawda powtarzały, że nie mają agresywnych intencji wobec tego suwerennego kraju, mimo że doszło już do aneksji Krymu i mimo że cały czas dochodzi do podważania suwerenności Ukrainy, zwłaszcza na wschodzie kraju. Otoczenie tego kraju wojskami na bezprecedensową skalę może być postrzegane wyłącznie jako działanie agresywne" - oświadczył Michel.

"Ta eskalacja jest zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Jest również zagrożeniem dla międzynarodowego systemu opartego na zasadach" - dodał.

Przypomniał, że Unia Europejska przyjęła w związku z tym strategię opartą na trzech filarach.

"Po pierwsze chcemy wykorzystać wszystkie możliwości dyplomatyczne. (...) W ostatnich dniach pojawiły się sygnały, że Rosja może być na nie otwarta" - zauważył przewodniczący Rady Europejskiej.

Drugi, równoległy tor działania, to przygotowywanie sankcji i ograniczeń. "Powinny one być gotowe, jeśli będzie konieczność ich wykorzystania. (...) Jeśli dojdzie do inwazji na Ukrainę, powinno to łączyć się z bardzo dużym kosztem dla Rosji" - podkreślił Charles Michel.

"Trzeci punkt, to kwestia wsparcia Ukrainy. (...) Podkreślamy suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Pamiętamy o jej aspiracjach europejskich i euroatlantyckich" - zapewnił, dodając jednocześnie, że niezbędna jest również pomoc finansowa. Zaproponował w związku z tym zorganizowanie konferencji darczyńców.

Kończąc wystąpienie, Charles Michel obiecał, że UE nigdy nie porzuci społeczeństwa ukraińskiego, a do przywódców Rosji zaapelował o wybór drogi negocjacji, a nie wojny.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz