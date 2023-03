UE: Szef Rady Europejskiej o sytuacji w Gruzji: prawo do pokojowego protestu leży u podstaw każdej demokracji

Prawo do pokojowego protestu leży u podstaw każdej demokracji - oświadczył w środę przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w reakcji na wydarzenia w Gruzji, gdzie we wtorek parlament przyjął ustawę o "agentach zagranicznych". Wywołało to masowe protesty i starcia z policją.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Jestem głęboko zaniepokojony rozwojem sytuacji w Gruzji. Prawo do pokojowego protestu leży u podstaw każdej demokracji" - zaznaczył Michel na Twitterze.

"Przyjęcie ustawy o +obcych agentach+ nie jest zgodne z unijną ścieżką, której chce większość w Gruzji. Zaangażowanie w praworządność i wartości ludzkie jest kluczem do projektu europejskiego" - dodał.

We wtorek parlament Gruzji przyjął w pierwszym czytaniu kontrowersyjną ustawę o "agentach zagranicznych", która - według opozycji w tym kraju - przypomina rozwiązania obowiązujące w Rosji. Projekt zmian prawnych nakłada na wszystkie organizacje, które otrzymują ponad 20 proc. swoich funduszy z zagranicy, obowiązek zarejestrowania się jako "zagraniczni agenci". Podmioty nie stosujące się do tych przepisów będą musiały liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi.

Przyjęcie ustawy wywołało protesty, które przerodziły się w rozruchy; policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, niektórzy z demonstrantów rzucali w funkcjonariuszy kamieniami i koktajlami Mołotowa - relacjonowały media.

Gruziński rząd broni nowej ustawy, podkreślając, że "spełnia ona europejskie i światowe standardy". Jak podkreślił we wtorek premier Irakli Garibaszwili, celem regulacji jest wyeliminowanie szkodliwej ingerencji państw trzecich w wewnętrzne sprawy Gruzji.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz