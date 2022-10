UE: Szef Rady Europejskiej: to jest kluczowy moment, by wspólnie z NATO wzmocnić europejską obronność

To jest kluczowy moment, by wzmocnić europejską obronność, zwiększyć współpracę miedzy nami - powiedział szef Rady Europejskiej Charles Michel na konferencji po szczycie UE. Jak dodał, powinno się to odbywać we współpracy z NATO.

"Pracujemy aktywnie nad wspólną deklaracją NATO-UE" - zaznaczył, dodając, że w zakresie obronności ważne jest budowanie "technologicznej niezależności".

"Musimy zachęcać do tworzenia innowacji, rozwoju technologicznego i być ambitni w tym zakresie" - zaznaczył Michel. Poinformował, że w konkluzjach szczytu znalazły się też zapisy dot. sankcji na Iran w związku z zaangażowaniem w wojnę na Ukrainie.