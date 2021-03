UE: Szef Rady Europejskiej wysyła do przywódców unijnej "27" zaproszenie na szczyt

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wystosował do przywódców 27 państw UE zaproszenie na szczyt online, który odbędzie się w czwartek i piątek. Główne tematy rozmów, to przyspieszenie kampanii szczepień przeciw Covid-19, stosunki z Rosją, polityka przemysłowa, sytuacja we wschodniej części Morza Śródziemnego i relacje z Turcją.

"Jeśli chodzi o Covid-19, naszym głównym priorytetem jest przyspieszenie kampanii szczepień w całej UE. W tym celu należy zintensyfikować trwające prace nad zwiększeniem produkcji szczepionek, zwiększeniem ich dostaw oraz zapewnieniem większej przejrzystości i przewidywalności dostaw. Ponadto zajmiemy się certyfikatami Covid-19" - napisał Michel.

Zapowiedział też wstępną debatę przed "bardziej strategicznymi" rozmowami na temat Rosji, które maja mieć miejsce podczas kolejnej Rady Europejskiej.

"W sprawach międzynarodowych chcemy bronić naszych interesów, stać na straży naszych wartości i aktywnie przyczyniać się do kształtowania globalnej przyszłości. Nasza jedność jest warunkiem wstępnym wywierania naszego wpływu" - oświadczy przewodniczący Rady.

Jeśli chodzi o wschodnią część Morza Śródziemnego, Michel zasugerował możliwość "stopniowego, warunkowego i odwracalnego zwiększenia zaangażowania" w stosunkach z Turcją.

Szef Rady podkreślił też konieczność stworzenia odpornego przemysłu europejskiego.

"(Kryzys) po raz kolejny pokazał nam, jak ważny jest jednolity rynek dla naszych gospodarek. (...) W dziedzinie cyfrowej chcemy wzmocnić nasze ambicje. Naszym celem jest znalezienie właściwej równowagi między budowaniem naszej suwerenności cyfrowej, a utrzymaniem otwartej gospodarki, przy jednoczesnym zapewnieniu, że nikt nie zostanie w tyle" - napisał.

Wideokonferencja rozpocznie się w czwartek o godz. 13 wymianą poglądów z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim.. Następnie europejscy przywódcy zajmą się Covid-19 oraz relacjami z Rosją i Turcją. Tego samego dnia wieczorem do spotkania dołączy - za pośrednictwem połączenia wideo - prezydent USA Joe Biden.

W piątek wideokonferencja rozpocznie się o godz. 9.30. Tematy, które zostaną omówione drugiego dnia obrad, to gospodarka i cyfryzacja.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz