UE: Szef RE wzywa do utworzenia Europejskiego Centrum Kryzysowego

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wezwał w niedzielę w wywiadzie dla telewizji VRT do utworzenia Europejskiego Centrum Kryzysowego i Europejskiej Agencji Obrony Cywilnej.

"Myślę, że lekcją, którą można wyciągnąć z tego kryzysu, jest to, że musimy być w stanie przyjąć zdecydowane podejście do radzenia sobie z kryzysami na szczeblu europejskim" - powiedział.

"Wzywam do stworzenia prawdziwego europejskiego centrum kryzysowego. Obecnie mamy do dyspozycji kilka instrumentów, ale w przyszłości konieczne będzie udostępnienie większej liczby środków do dyspozycji Europy" - dodał.

Michel zaznaczył, że wiele krajów europejskich podziela jego pogląd. "Potrzebna jest jednolita struktura dowodzenia, prawdziwa Europejska Agencja Obrony Cywilnej. Wystarczy spojrzeć na to, jak ważna jest możliwość wspólnego zarządzania zasobami, którymi dysponujemy. Prawdziwe Europejskie Centrum Kryzysowe byłoby w stanie lepiej przewidywać problemy i zapewnić większą solidarność" - dodał Belg.

Z Brukseli Łukasz Osiński