UE: Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w dniach 1-2 grudnia z wizytą w Polsce

W dniach 1-2 grudnia w Polsce przebywać będzie wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell - podała w środę Komisja Europejska.

W czwartek 1 grudnia Josep Borrell weźmie udział w odbywającym się w Łodzi szczycie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i odbędzie spotkania bilateralne.

Tego samego dnia po południu w Warszawie spotka się z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, a wieczorem weźmie udział w debacie "Winning the War, Securing the Peace: EU support for Ukraine" organizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

W piątek 2 grudnia Josep Borrell odwiedzi 1. Pułk Saperów w Brzegu.

Z Brukseli Łukasz Osiński