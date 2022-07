UE: Szef unijnej dyplomacji krytykuje władze Sri Lanki za użycie siły wobec demonstrantów

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w oświadczeniu potępił nieuzasadnione użycie siły wobec pokojowych demonstrantów na Sri Lance. "UE podkreśla znaczenie prawa do wolności pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się" - powiedział.

"Po podjęciu przez parlament Sri Lanki szybkich działań zmierzających do wyboru Ranila Wickremesinghe na nowego prezydenta kraju w następstwie rezygnacji prezydenta Rajapaksy, UE podkreśla potrzebę przestrzegania wolności opinii i wypowiedzi oraz indywidualnych praw obywateli Sri Lanki w procesie demokratycznej, pokojowej i uporządkowanej transformacji. W świetle doniesień o niepotrzebnej przemocy wobec protestujących, UE podkreśla znaczenie prawa do wolności pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się oraz potępia nieuzasadnione użycie siły wobec pokojowych demonstrantów" - napisał w oświadczeniu.

Jak dodał, sytuacja w kraju wymaga szybkiego ustanowienia i wdrożenia ustrukturyzowanego planu reform w celu przywrócenia gospodarki kraju z powrotem na zrównoważoną ścieżkę.

"W tym kontekście niezbędna jest ochrona praw człowieka i praworządności przy jednoczesnym wspieraniu dobrego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rządów oraz promowaniu wysiłków na rzecz pojednania" - podkreślił.

Parlament Sri Lanki wybrał w środę dotychczasowego premiera Ranila Wickremesinghe na urząd prezydenta.

W wyniku gwałtownych protestów, które wybuchły na początku lipca w stolicy kraju, Kolombo, dotychczasowy prezydent Rajapaksa uciekł z kraju i obecnie przebywa w Singapurze. Masowe demonstracje spowodowane zostały potężnym kryzysem finansowym, w którym znalazła się Sri Lanka i o którego spowodowanie społeczeństwo oskarża właśnie byłego prezydenta. Rezerwy walutowe kraju spadły do rekordowo niskiego poziomu, wskutek czego w budżecie państwa zabrakło środków na regulowanie należności za podstawowe importowane produkty, w tym żywność, leki i paliwo.

9 lipca tłum wdarł się do rezydencji prezydenta Rajapaksy oraz podpalił rezydencję Ranila Wickremesinghe, który sprawował wówczas funkcję premiera. Protestujący domagali się wcześniej, by i on ustąpił z wszelkich stanowisk, lecz Wickremesinghe odrzucił te żądania.

Teraz stoi przed zadaniem wyprowadzenia kraju z zapaści gospodarczej i przywrócenia porządku publicznego po miesiącach masowych protestów. Będzie również dążył do przywrócenia stabilności politycznej na Sri Lance, aby mogła ona wznowić wstrzymane negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie pakietu ratunkowego dla kraju.

Agencja Reutera podkreśliła, że wybór Wickremesinghe na prezydenta zmniejsza ryzyko kolejnych zawirowań w kraju.

Z Brukseli Łukasz Osiński