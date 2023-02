UE: Szef unijnej dyplomacji: manipulacja informacją to dla Rosjan kluczowe narzędzie w tej wojnie

Rosja wykorzystuje manipulację i ingerencję w informację jako kluczowe narzędzia tej wojny - mówił we wtorek w Brukseli wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell podczas konferencji poświęconej zwalczaniu zagranicznych kampanii dezinformacyjnych.

"W tej wojnie nie chodzi tylko o używanie materiałów wybuchowych, bomb, kul, o zabijanie ludzi. Tu chodzi o umysły ludzi. Chodzi o to, jak podbić ducha, inteligencję, to, jak ludzie rozumieją wydarzenia" - podkreślił Borrell, dodając, że manipulacja informacjami to narzędzie nagminnie wykorzystywane przez Rosję.

"Myślę, że wszyscy muszą zrozumieć, że walka na Ukrainie toczy się nie tylko o wolność, niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy, ale także o wartości, na których opieramy nasze rozumienie świata. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że walczą także o nas. (...) Nie każdy rozumie to w ten sam sposób. Nie wierzcie, że na całym świecie wszyscy zgadzają się z tą diagnozą" - wskazał. Jako przykład podał Afrykę, gdzie wiele krajów uważa, że jest to "wojna europejska".

"To nie jest wojna między Europejczykami ani wojna Zachodu z Rosją - jak Rosja lubi to przedstawiać. W każdym razie jej konsekwencje dotykają cały świat. Jak powiedziałem, wysyła fale uderzeniowe na cały świat poprzez energię i żywność jako dźwignię. Rosja stwarza trudności na całym świecie i próbuje przekonać ludzi, że to nasza wina" - zaznaczył szef unijnej dyplomacji.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz