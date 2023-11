UE: Szef unijnej dyplomacji: porozumienia polityczne zawarte przez premiera Hiszpanii z partiami separatystycznymi budzą spore obawy

Porozumienia polityczne zawarte przez premiera Hiszpanii, Pedro Sancheza, z katalońskimi separatystami budzą spore obawy - oświadczył w poniedziałek wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell, który sam pochodzi z Katalonii i był m.in. ministrem spraw zagranicznych w pierwszym rządzie Sancheza.

Zapytany na konferencji prasowej w Brukseli o sytuację w Hiszpanii, Borrel zastrzegł, że nie wypowiada się jako urzędnik unijny, tylko jest to jego osobiste zdanie.

"Wszyscy, którzy znają mnie w Hiszpanii i znają mój wcześniejszy życiorys osobisty i polityczny, mogą sobie wyobrazić, co myślę. (...) Nie znając szczegółów ustawy o amnestii, nie mogę jej komentować, ale wiem o porozumieniach politycznych osiągniętych z dwiema partiami niepodległościowymi i te porozumienia z pewnością budzą we mnie pewne obawy, a nawet spore obawy, co jest zresztą logiczne, ponieważ jest to złożony i trudny problem, który omówię w odpowiednim czasie - nie teraz, jak państwo rozumieją, nie teraz - i wyrażę swoje poglądy na ten temat" - powiedział dyplomata.

Josep Borrell był wieloletnim politykiem Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE). W swojej karierze kilkakrotnie był ministrem (w różnych resortach) w rządach Felipe Gonzaleza i Pedro Sancheza.

Od ponad tygodnia na terenie Hiszpanii trwają masowe protesty, głównie pod siedzibą socjalistów premiera Sancheza w Madrycie oraz innymi przedstawicielstwami tej partii w całym kraju. Protestujący zarzucają szefowi rządu łamanie konstytucji.

Mające po 7 deputowanych w Kongresie Deputowanych, niższej izbie hiszpańskiego parlamentu, dwa separatystyczne ugrupowania, Republikańska Lewica Katalonii (ERC) i Razem dla Katalonii (Junts), w zamian za poparcie dla trzeciego rządu Sancheza oczekują amnestii dla wszystkich separatystów ściganych przez hiszpańskie służby, w tym organizatorów nielegalnego referendum w sprawie niepodległości regionu z 2017 r.

Choć wybory parlamentarne odbyły się 23 lipca, Hiszpania wciąż pozostaje bez rządu. Głosowanie to wygrała kierowana przez Alberto Nuneza Feijoo Partia Ludowa (PP), ale polityk centroprawicowego ugrupowania nie uzyskał we wrześniu wotum zaufania w Kongresie.

Próbujący sformować swój trzeci gabinet Sanchez może liczyć na poparcie kierowanych przez siebie socjalistów, radykalnie lewicowego bloku Sumar, a także mniejszych ugrupowań regionalnych, w tym separatystów z Kraju Basków i Katalonii.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz