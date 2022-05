UE: Szef unijnej dyplomacji: to oczywiste, że Rosja używa zbóż, jako broni w tej wojnie

Rosja wykorzystuje kwestię eksportu zbóż, jako broni w trwającej agresji na Ukrainę - oświadczył w poniedziałek w Brukseli przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell.

"To oczywiste, że Rosja używa pszenicy, jako broni. (...) Jest to kwestia najwyższej wagi. Nie możemy pozwolić, żeby na świecie doszło do klęski głodu. A właśnie do tego dąży Putin, przez swoją politykę; niszcząc zapasy pszenicy (na Ukrainie). (...) Dotknie to wiele krajów na całym świecie" - ocenił Borrell.

Dodał, że Unia musi nadal wspierać Ukrainę.

"Musimy być uparci. Wojna to wojna i będzie trwała. Na wojnie są wzloty i upadki. Rosja bombarduje i niszczy w wszystko na Donbasie. Musimy nadal wspierać Ukrainę militarnie i sankcjami przeciwko Rosji. Sankcje już powodują poważne straty dla gospodarki rosyjskiej. Do lata sytuacja gospodarcza Rosji będzie bardzo zła" - prognozował szef unijnej dyplomacji.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz