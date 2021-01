UE: Szef unijnej dyplomacji uda się Moskwy 4 lutego

Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell uda się do Moskwy 4 lutego. Wizyta zakończy się 6 lutego. Będzie to pierwsza podróż szefa unijnej dyplomacji do Rosji od 2017 r. Wśród tematów rozmów ma się znaleźć próba otrucia i aresztowanie Aleksieja Nawalnego.

"Wizyta będzie okazją do szeroko zakrojonych rozmów z ministrem spraw zagranicznych (Rosji) Siergiejem Ławrowem i innymi rosyjskimi rozmówcami przed zaplanowaną na marzec strategiczną dyskusją Rady Europejskiej na temat stosunków UE-Rosja. Wysoki przedstawiciel Borrell omówi między innymi działania Rosji na Ukrainie i w sąsiedztwie, znaczenie dalszej realizacji porozumienia nuklearnego z Iranem, globalną reakcję na pandemię koronawirusa, zmiany klimatyczne" - informuje Europejska Służba Działań Zewnętrznych w komunikacie przesłanym mediom w piątek.

"Niedawna próba otrucia, zatrzymanie i aresztowanie (antykremlowskiego) opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, a także szersze obawy o podstawowe wolności i prawa człowieka w Rosji będą również przedmiotem jego agendy" - dodano.

"Stosunki UE z Rosją należą do złożonych. Ostatnie wydarzenia jeszcze bardziej podkreślają konieczność mojej wizyty w Moskwie. Ale poza kwestiami spornymi istnieją również obszary, w których UE i Rosja współpracują lub potrzebują więcej współpracy, które wymagają naszej pilnej uwagi" - przekonywał Borrell.

Szef MSZ Polski Zbigniew Rau oświadczył w poniedziałek w Brukseli, że przed wizytą w Moskwie Borrell, wiceszef Komisji Europejskiej powinien udać się do Kijowa, a także przedyskutować tę sprawę z nowym sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, by wzmocnić swoją pozycję wobec władz Rosji.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz