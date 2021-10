UE: Szefowa frakcji socjalistów i demokratów: Polska to znacznie więcej niż PiS

Polska to znacznie więcej niż PiS, Węgry to znacznie więcej niż Orban, a Słowenia to znacznie więcej niż Jansa; obywatele tych krajów, którzy cierpią z powodu autorytarnego dryfu swoich rządów, ufają UE - mówiła podczas debaty szefowa frakcji socjalistów i demokratów w PE Iratxe Garcia Perez.

Europosłanka podkreślała, że żal jest jej milionów Polaków, którzy chcą być w Unii Europejskiej, czują się członkami tej rodziny, a obecnie nie wiedzą, co stanie się z ich przyszłością.

"W przeciwieństwie do dyktatur czy monarchii absolutnych, w Unii Europejskiej rządzi prawo. (...) Dlatego jeśli ktoś grozi, że nie będzie przestrzegał zasad, sam staje sam w drzwiach wyjściowych. Nikt go nie wyrzuca" - mówiła. Przekonywała, że prawo jest takie samo dla wszystkich.

Przekonywała, że 70 lat temu ojcowie założyciele UE zrozumieli, że we współzależnym świecie najlepszym sposobem na sprawowanie suwerenności w pewnych obszarach jest dzielenie się nią, ponieważ razem można lepiej rozwiązać niektóre problemy.

"Ale aby dzielić tę suwerenność, istnieją pewne podstawowe zasady, które są brane za pewnik: rozdział władzy, niezależność sądownictwa, poszanowanie wolności mediów" - tłumaczyła.

Przekonywała, że w obecnej sytuacji nie można milczeć. "Komisja jest zobowiązana do działania z całą siłą i wszelkimi instrumentami, aby zapewnić przestrzeganie zasad Unii. (...) W tym Parlamencie też nie możemy milczeć. Bo w tej siedzibie europejskiej demokracji reprezentujemy wszystkich tych Polaków, którzy ufają Unii Europejskiej, którzy proszą nas na ulicach o wsparcie. " - powiedziała.

Podkreślała, że PE będzie wspierać Polaków, "aby zagwarantować ich prawa i aby nikt nie decydował w ich imieniu". "Kilka tygodni temu byłam w Warszawie i poczułam sympatię tak wielu ludzi, którzy zaufali Europie. Nie zawiedziemy was" - podsumowała.

Ze Strasburga Łukasz Osiński