UE: Szefowa KE chce dalszych wyjaśnień od Hogana w sprawie jego udziału w imprezie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zażądała dalszych wyjaśnień od unijnego komisarza ds. handlu Phila Hogana, który w rodzimej Irlandii wziął w zeszłym tygodniu udział w imprezie łamiącej restrykcje związane z Covid-19.

Hogan musiał tłumaczyć się z udziału w kolacji Towarzystwa Golfowego Oireachtas, która przez zbyt dużą liczbę uczestników znalazła się w centrum krytyki opinii publicznej. Urzędnik zapewniał w piątek, że brał udział w spotkaniu "w dobrej wierze". Oświadczenie to nie zakończyło skandalu, przez który w Irlandii do dymisji podał się m.in. minister rolnictwa.

Hogan wystosował w niedzielę przeprosiny po tym, jak spadła na niego fala krytyki, a premier Irlandii Micheal Martin powiedział, że powinien on przedstawić absolutne zapewnienia, że nie złamał restrykcji przeciw koronawirusowi. Irlandczyk złożył też na ręce przewodniczącej KE raport w tej sprawie.

"To jest kwestia, która wymaga uważnej oceny z naszej strony. To jest kwestia, w której znaczenie mają szczegóły, dlatego przewodnicząca zwróciła się do komisarza Hogana, aby dostarczył raport w tej sprawie. Przewodnicząca otrzymała go wczoraj i poprosiła o dalsze wyjaśnienia" - powiedziała na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.

Żądanie to wiąże się z informacjami, że Hogan przemieszczał się po Irlandii, w tym przez hrabstwo, które ze względu na koronawirusa było objęte restrykcjami dotyczącymi poruszania się. Sprawa wyszła na jaw w związku z tym, że komisarz został zatrzymany przez policję, bo podczas prowadzenia samochodu rozmawiał przez telefon.

Współpracownicy Hogana zapewniali, że zatrzymał się w swoim mieszkaniu w zamkniętym hrabstwie Kildare w drodze na kolację klubu golfowego, aby zabrać z niego dokumenty robocze. Wyjątek przewidujący zabranie rzeczy osobistych z mieszkania będącego w strefie zamkniętej mają dopuszczać irlandzkie przepisy.

Cała sprawa miała miejsce dzień po tym, jak rząd Irlandii przywrócił w miniony wtorek część już wcześniej zniesionych restrykcji, które wprowadzono w celu powstrzymania epidemii koronawirusa.

W ramach tego ruchu zmniejszono maksymalną wielkość zgromadzeń: na otwartym powietrzu - z 200 osób do 15, zaś w zamkniętych pomieszczeniach - z 50 do sześciu, choć wyłączone są z tego sklepy, restauracje, obrzędy religijne i śluby. W kolacji Towarzystwa Golfowego wzięło udział ponad 80 osób.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka