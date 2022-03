UE: Szefowa KE: do tej pory Ukrainę opuściło około 3,5 mln osób, a połowa z nich to dzieci

Do tej pory Ukrainę opuściło około 3,5 mln osób, a połowa z nich to dzieci - powiedziała w piątek w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wspólnego wystąpienia dla mediów z prezydentem USA Joe Bidenem.

"Do teraz, Ukrainę opuściło około 3,5 miliona osób. Połowa z nich to dzieci. A te liczby będą rosły. Razem mobilizujemy więc ogromne środki, aby wesprzeć wszystkich przesiedlonych w wyniku tego konfliktu, czy to na Ukrainie, czy w sąsiednich krajach" - oznajmiła von der Leyen.

Jak przypomniała szefowa KE, w ostatnich dniach zapowiedziała, że "UE przeznaczy dodatkowe 3,4 mld euro na ten cel".