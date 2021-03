UE: Szefowa KE: możemy osiągnąć cel i zaszczepić 70 proc. dorosłej populacji do końca lata

Możemy osiągnąć cel, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji Unii Europejskiej do końca lata - oświadczyła w środę na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Wiemy, że możemy osiągnąć nasz cel pełnego zaszczepienia 70 proc. dorosłej populacji do końca lata" - oznajmiła von der Leyen, przedstawiając stan dotychczasowych i zaplanowanych dostaw szczepionek.

Z danych zaprezentowanych przez przewodniczącą KE wynika, że w pierwszym kwartale (czyli do końca marca) do krajów członkowskich trafi w sumie nieco ponad 100 mln dawek. Z tego 66 mln dawek to preparat BioNTech-Pfizer, 10 mln - Moderny i 30 mln - AstraZeneki. "O ile firma ta dotrzyma zobowiązań" - zastrzegła Ursula von der Leyen, przypominając, że pierwotne zobowiązanie AstraZeneki wynosiło 90 mln dawek w pierwszym kwartale.

"Wiemy, że w drugim kwartale dostawy wzrosną" - zapewniała przewodnicząca Komisji.

BioNTech-Pfizer w drugim kwartale br. ma dostarczyć - 200 mln dawek. Johnson&Johnson - 55 mln. Moderna - 35 mln. Według obecnych prognoz AstraZeneca dostarczy 70 mln dawek.