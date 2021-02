UE: Szefowa KE potępiła zamach stanu w Birmie i wezwała do uwolnienia zatrzymanych

"Zdecydowanie potępiam zamach stanu w Birmie. Należy przywrócić legalny rząd cywilny, zgodnie z konstytucją kraju i wynikiem listopadowych wyborów. Wzywam do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych" - napisała szefowa KE Ursula von der Leyen na Twitterze.

Birmańska armia przejęła w poniedziałek nad ranem władzę w kraju. Aresztowano urzędującego prezydenta U Win Myinta i liderów Narodowej Ligi dla Demokracji (NLD), partii która wygrała listopadowe wybory parlamentarne. Wśród nich noblistkę Aung San Suu Kyi. Armia wyznaczyła tymczasowego prezydenta.

W telewizyjnym oświadczeniu birmańska armia poinformowała, że obowiązki prezydenta przejął emerytowany generał Myint Swe. Należy on do popieranej przez wojsko partii Unia Solidarności i Rozwoju (USDP) i pełnił dotychczas obowiązki wiceprezydenta.

Portal Frontier Myanmar zwraca uwagę, że według art. 417 decyzję o zawieszeniu parlamentu i przekazaniu władzy wykonawczej armii podejmuje urzędujący prezydent po konsultacji z Narodową Radę Obrony i Bezpieczeństwa, w której zasiadają przedstawiciele rządu i armii.

Dziennik "Myanmar Times" podał, że dostęp do internetu, kanałów telewizyjnych i telefonii komórkowej w Birmie został odcięty. Monitorujący ruch w internecie serwis NetBlocks przekazał, że dostęp do sieci w tym kraju został ograniczony o 50 proc. w stosunku do normalnego poziomu.

Z Brukseli Łukasz Osiński