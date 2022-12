UE: Szefowa KE: tej zimy jesteśmy bezpieczni; energetyczny szantaż Rosji się nie powiódł

Tej zimy jesteśmy bezpieczni; energetyczny szantaż Rosji się nie powiódł - powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ostrzegła jednak, że następna zima może być większym wyzwaniem.

"Rezultatem dotychczasowych działań jest to, że tej zimy jesteśmy bezpieczni. Szantaż (energetyczny) Rosji poniósł fiasko. (...) Przygotowania do następnej zimy - 2023/2024 - zaczynają się już teraz" - zadeklarowała.

"Europa musi zwiększyć wysiłki na kilku polach. Jest możliwe, że Rosja odetnie resztę dostaw gazu. Chiny mogą znieść restrykcje covidowe, a to spowoduje wzrost zapotrzebowania do poziomu sprzed pandemii. Tej zimy korzystamy z wyjątkowo łagodnej aury. Za rok może być inaczej. Mimo działań, które podjęliśmy może nam zabraknąć do 30 mld m3 gazu w następnym roku" - oceniła von der Leyen.