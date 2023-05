UE: Szefowa PE Metsola na spotkaniu z osobami z niepełnosprawnościami z Polski zachęcała ich do startu w wyborach europejskich w 2024 r.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola spotkała się w Brukseli z przedstawicielami osób z niepełnosprawnościami z Polski. Zachęcała osoby z niepełnosprawnościami do głosowania w przyszłorocznych wyborach do PE i startu w charakterze kandydatów.

"Przed wyborami europejskimi w 2024 r. Parlament szczególnie nalega na zastąpienie głosowania zastępczego głosowaniem wspieranym w całej UE, ponieważ poszanowanie autonomii zainteresowanych jest ważne dla rzeczywistej integracji" - powiedziała PAP.

"Było mi bardzo miło spotkać się z polskimi uczestnikami przy okazji V Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza edycja odbyła się w 1993 roku. Od tego czasu przeszliśmy długą drogę, ale niewystarczającą. Przed wyborami europejskimi w 2024 r. Parlament szczególnie nalega na zastąpienie głosowania zastępczego głosowaniem wspieranym w całej UE, ponieważ poszanowanie autonomii zainteresowanych jest ważne dla rzeczywistej integracji" - oświadczyła Metsola.

Podkreśliła, że "zachęca wszystkich, aby zabiegali o to na szczeblu krajowym, głosowali w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego i startowali jako kandydaci". "Zachęcam wszystkich do korzystania z demokratycznych praw - równych praw przysługujących wszystkim obywatelom UE" - oświadczyła.

"Powinniśmy czerpać inspirację od naszych kolegów, jak nieżyjący już Marek Plura, którzy pokazują nam, że mogą w pełni uczestniczyć w życiu publicznym i starać się zmieniać na lepsze życie wszystkich osób niepełnosprawnych" - dodała szefowa PE.

Europoseł Andrzej Halicki (PO), który zaprosił do Brukseli przedstawicieli organizacji SKN Niepełnosprawni Fanatycy, powiedział PAP, że delegacja Polski na V Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych była największa i liczyła prawie 70 osób.

"Do Brukseli zaprosiłem dziewięć osób z bardzo aktywnego stowarzyszenia, zrzeszającego kibiców z niepełnosprawnościami. Celem jego działania jest przełamywanie barier niedostępności uczestnictwa niepełnosprawnych w wydarzeniach sportowych, na przykład poprzez tworzenie na stadionach miejsc przystosowanych dla takich osób. Grupa bardzo ucieszyła się, że udało się spotkać z szefową PE Robertą Metsolą" - powiedział.

Jak dodał, po raz pierwszy w historii Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych obradował na sali plenarnej w budynku instytucji. "Wcześniej obrady odbywały się w salach konferencyjnych. W tym roku sala plenarna została po raz pierwszy przystosowana do tego wydarzenia. Wszystkie miejsca były zajęte, bo w wydarzeniu wzięło udział ok. 650 uczestników ze wszystkich państw członkowskich" - wskazał.

"Musimy eliminować bariery w przestrzeni publicznej dla tych osób. Forum Parlamentu Europejskiego jest dobrym miejscem, by o to zabiegać" - podsumował Halicki.

W Brukseli obradował V Europejski Parlament Osób z Niepełnosprawnościami. To cykliczne wydarzenie, odbywające się raz na pięć lat. W tym roku 650 delegatów z 27 krajów europejskich omawiało kwestie budowania przyszłości dla osób z niepełnosprawnościami w UE. Rozmowy dotyczyły m.in. uczestnictwa takich osób w wyborach.

Delegaci przyjęli "Manifest Europejskiego Forum Niepełnosprawności" w sprawie wyborów do PE w 2024 roku. Celem manifestu jest wskazanie oczekiwanych kierunków, jakie kandydaci do europarlamentu oraz powołana po wyborach Komisja Europejska powinni realizować w nowej kadencji w zakresie polityk, mających wpływ na przyszłość osób z niepełnosprawnościami w Europie i poza nią.

Europejski Parlament Osób z Niepełnosprawnościami, to platforma wymiany myśli pomiędzy delegatami - przedstawicielami organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a politykami PE i urzędnikami KE. Podczas jednodniowych obrad delegaci wskazują na najbardziej pilne potrzeby i postulaty osób z niepełnosprawnościami.

Z Brukseli Łukasz Osiński