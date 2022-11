UE: Szefowa PE ogłosiła rozpoczęcie kampanii, dzięki której Ukraina otrzyma generatory prądu

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oraz Dario Nardella, burmistrz Florencji i prezydent platformy współpracy Eurocities, zrzeszającej ponad 200 największych miast Europy ogłosili w środę rozpoczęcie kampanii „Generatory Nadziei”, której celem jest zapewnienie Ukrainie generatorów prądu.

W inauguracji wziął udział Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy. Kampania ma na celu przekonanie europejskich miast do przekazywania generatorów prądu i transformatorów, aby pomóc Ukraińcom przetrwać nadchodzącą zimę.

Generatory mają pomóc w utrzymaniu funkcjonowania podstawowych obiektów w kraju, dostarczając energię do szpitali, szkół, obiektów wodociągowych, ośrodków pomocy humanitarnej i schronów.

W wyniku wojny Rosji z Ukrainą i jej ciągłych ataków na krytyczną infrastrukturę cywilną, które naruszają prawo międzynarodowe i humanitarne, ponad połowa ukraińskiej sieci elektroenergetycznej została uszkodzona lub zniszczona, pozostawiając miliony Ukraińców bez prądu.

Podczas konferencji prasowej zapowiadającej kampanię przewodnicząca Metsola powiedziała: "Parlament Europejski i Unia Europejska wykazały niezwykłą solidarność z Ukrainą na froncie humanitarnym, wojskowym i finansowym. Teraz potrzeba praktycznego wsparcia, aby przetrwać zimę. Wzywam wszystkie miasta, miasteczka i regiony w całej Europie do przyłączenia się do kampanii Generatory Nadziei. Razem możemy coś naprawdę zmienić".

Prezydent Eurocities i burmistrz Florencji Dario Nardella podkreślił, że organizacja od początku wojny wspiera Ukrainę.

"19 sierpnia podpisaliśmy w Kijowie memorandum o wsparciu trwałej odbudowy Ukrainy. Teraz będziemy koordynować działania z ponad 200 dużymi miastami wraz z naszymi organizacjami partnerskimi, a wraz z przewodniczącą Metsolą zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby udzielić bezpośredniej pomocy mieszkańcom Ukrainy" - zaznaczył.

"Jako burmistrzowie, moi koledzy i ja wiemy, jak ważne są usługi lokalne. Uruchamiając to bezpośrednie wezwanie do działania, aby miasta zjednoczyły się i pomogły Ukrainie, przekazując generatory i transformatory, możemy pomóc zapewnić, że ukraińskie miasta będą w stanie zarządzać swoim codziennym życiem. Musimy działać natychmiast. Nadeszła zima, nie ma prądu i gazu, nie ma czasu do stracenia" - dodał.

"Jesteśmy dumni, że Europejczycy i ich instytucje, takie jak Parlament Europejski i Eurocities, stoją dziś po stronie Ukrainy, odpowiadając na taktykę terrorystyczną Rosji wymierzoną w cywilnych Ukraińców" - powiedział Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Z Strasburga Łukasz Osiński