UE: Sześć krajów, w tym Polska, apeluje do KE w sprawie leków i sprzętu medycznego

Przywódcy sześciu krajów UE - Polski, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Belgii - wezwali we wspólnym liście Komisję Europejską do zwiększenia zapasów najważniejszych leków i sprzętu medycznego. Ma to zabezpieczyć Wspólnotę przed ewentualnymi przyszłymi kryzysami związanymi ze zdrowiem.

"Premier Mateusz Morawiecki wraz z przywódcami Danii, Belgii, Francji, Niemiec i Hiszpanii odpowiada na potrzebę ściślejszej współpracy europejskiej w celu zapewnienia lepszego przygotowania do przyszłych pandemii zdrowotnych w świetle doświadczeń związanych z COVID-19" - napisało w środę na Twitterze Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

List, jak dowiedziała się PAP ze źródeł unijnych, kładzie nacisk m.in. na zwiększenie liczby badań nad rozwojem leków i szczepionek, wspólne zamówienia publiczne zapasów oraz wzmocnienie odporności UE jeśli chodzi o łańcuchy dostaw.

Dokument, jak podał Reuters, został wysłany do KE we wtorek. Według agencji Reutera przywódcy zwracają w nim uwagę, że szersza i całościowa strategia UE w zakresie ochrony zdrowia będzie bardziej skuteczna niż samotne zmagania poszczególnych państw członkowskich. Propozycje obejmują utrzymywanie trzymiesięcznego zapasu krytycznych leków, dostaw i sprzętu w całej UE, a także współpracę między państwami i firmami w celu wytwarzania kluczowych produktów w czasach kryzysu.

Jak dotąd w UE i Wielkiej Brytanii stwierdzono około 1,4 mln przypadków zakażeń koronawirusem. W szczytowym momencie pandemii wiele państw unijnych uciekało się do środków protekcjonistycznych, utrudniając eksport sprzętu medycznego do sąsiednich krajów.

Z Brukseli Łukasz Osiński