UE unowocześnia obieg dokumentów sądowych

Unijni ministrowie sprawiedliwości wypracowali we wtorek porozumienie w sprawie przepisów dotyczących przeprowadzania dowodów oraz doręczania dokumentów sądowych. Zmiany mają sprawić, że wymiar sprawiedliwości będzie korzystał ze zdobyczy cyfryzacji.

Obecnie uczestnictwo nawet w prostej sprawie sądowej dotyczącej np. spadku oznacza dla osoby mieszkającej poza granicami swojego kraju duży problem. W grę wchodzą wizyty w konsulacie, kierowanie specjalnych upoważnień, a w ostateczności podróże do ojczyzny.

Nowe przepisy, nad którymi w UE trwają prace, mają pomóc zmodernizować ten system i dostosować go do ułatwień dostępnych w XXI wieku. Unijni ministrowie sprawiedliwości porozumieli się w sprawie stanowisk dotyczących projektów zmian w dwóch rozporządzeniach: o przeprowadzaniu dowodów oraz o doręczaniu dokumentów. Na podstawie tych stanowisk, tzw. mandatów negocjacyjnych, prezydencja Rady UE rozpocznie teraz rozmowy z Parlamentem Europejskim.

"Z każdym dniem rośnie liczba obywateli, którzy mieszkają i prowadzą działalność gospodarczą w obrębie UE, ale poza granicami swoich krajów. Nasze dzisiejsze porozumienie ma im dać dostęp do skutecznego i nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości zawsze, gdy będą go potrzebować" - oświadczyła we wtorek minister sprawiedliwości sprawującej prezydencję Finlandii Anna-Maja Henriksson.

Nowe regulacje mają unowocześnić współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych oraz przyspieszyć tempo transgranicznych postępowań. Chodzi m.in. o obowiązkowe wykorzystanie elektronicznych systemów informatycznych państw członkowskich UE do przekazywania między nimi dokumentów i wniosków.

Projekt przewiduje, że Komisja Europejska ma odpowiadać za utworzenie, obsługę techniczną i przyszły rozwój oprogramowania wzorcowego, które państwa członkowskie będą mogły stosować jako system zaplecza zamiast systemu opracowanego na szczeblu krajowym.

Proponowane przepisy przewidują, że dokumenty mogą być doręczane drogą elektroniczną i bezpośrednio adresatowi w innym państwie członkowskim, o ile jego adres jest znany i pod warunkiem, że wyraził na to wcześniej zgodę. Po spełnieniu określonych warunków doręczenie może być dokonane pocztą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Nowe regulacje promują też wykorzystywanie wideokonferencji lub innej technologii komunikacji do przeprowadzania dowodów, które wymagają przesłuchania świadka, strony lub biegłego znajdujących się w innym państwie członkowskim UE.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka