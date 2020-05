UE: Urząd nadzoru bankowego skrytykowany za umożliwienie przejścia byłego dyrektora do lobbingu

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) nie powinien był pozwolić na to, by jego były dyrektor wykonawczy został szefem stowarzyszenia lobbystów finansowych - oświadczyła w poniedziałek unijna rzeczniczka praw obywatelskich Emily O'Reilly.

Analiza jaką przeprowadziła Irlandka wykazała, że EBA nie od razu wprowadził wystarczające wewnętrzne zabezpieczenia, by chronić swoje poufne informacje, gdy było jasne, że dojdzie do przejścia jego dyrektora wykonawczego do Stowarzyszenia Rynków Finansowych w Europie (AFME). Reprezentuje ono takich gigantów jak JPMorgan, Societe Generale czy UBS.

"EBA powstał z popiołów krachu finansowego w 2008 roku - kryzysu, częściowo zdefiniowanego przez niedociągnięcia regulacyjne i tak zwane przechwytywanie regulacyjne, którego dokonywał sektor finansowy. Umożliwiając swojemu byłemu dyrektorowi wykonawczemu dołączenie do dużego stowarzyszenia lobbystów finansowych, EBA zaryzykował utrwalenie jednego z podstawowych problemów regulacyjnych, do którego rozwiązania został utworzony" - oświadczyła O'Reilly.

Chodzi o Adama Farkasa, który zapowiedział odejście z EBA w sierpniu 2019 roku z efektem od końca stycznia 2020 roku. Rada Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zajmowała się oceną potencjalnego konfliktu interesów w związku z jego przejściem do nowego miejsca pracy, ale nie uniemożliwiła mu przyjęcia posady wskazując jedynie na ograniczenia, których powinien się trzymać.

Unijna rzeczniczka praw obywatelskich uznała to za błąd. "Ta sprawa dotyczy dyrektora wykonawczego agencji UE mającej za zadanie opracowanie zasad regulujących i nadzorujących banki europejskie, który przeszedł do grupy lobbingowej reprezentującej sektor finansowy. W oczywisty sposób chce ona wpłynąć na opracowanie tych zasad na korzyść swoich członków" - zaznaczyła O'Reilly.

Jej zdaniem jeśli ta sytuacja nie uprawniałaby do skorzystania z unijnych przepisów, by zabronić komuś pracującemu dla UE przyjęcia określonego stanowiska, to znaczy, że reguły te są martwe. "W czasie gdy wkraczamy w nowy globalny kryzys gospodarczy, potrzeba ochrony interesu publicznego jest większa niż kiedykolwiek" - zaznaczyła.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić skuteczną i spójną regulację ostrożnościową i nadzór w całym europejskim sektorze bankowym. Do celów działalności EBA należą utrzymanie stabilności finansowej w Unii oraz zapewnienie integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego.

Sprawą zajmował się wcześniej w tym roku Parlamentu Europejski, który przyjął rezolucję wzywającą EBA do "przeglądu" swojej decyzji w sprawie zezwolenia na zmianę miejsc pracy przez Farkasa. PE wskazał także, że instytucje UE powinny unikać kontaktu z nim przez dwa lata.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka