UE: Ustanowiono misję cywilną w Mołdawii w celu wzmocnienia sektora bezpieczeństwa

Unia Europejska ustanowiła w poniedziałek misję partnerską w Mołdawii (EUPM Moldova). Nowa misja ma przyczynić się do zwiększenia odporności sektora bezpieczeństwa w Mołdawii w obszarze zarządzania kryzysowego i zagrożeń hybrydowych, w tym cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania zagranicznym manipulacjom i ingerencjom w informacje.

"Mołdawia to jeden z krajów najbardziej dotkniętych skutkami nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Jesteśmy świadkami wzmożonych i ciągłych rosyjskich prób destabilizacji tego kraju za pomocą działań hybrydowych. Dziś zwiększamy nasze unijne wsparcie dla Mołdawii, by chronić jej bezpieczeństwo, integralność terytorialną i suwerenność. Rozmieszczenie nowej misji jest kolejnym ważnym politycznym sygnałem wsparcia ze strony UE w obliczu utrzymujących się trudnych warunków" - powiedział Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Misja zapewni doradztwo na poziomie strategicznym w kwestii opracowywania strategii i polityk oraz określi potrzeby dotyczące budowania zdolności w zakresie wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, ich wykrywania, identyfikowania, określania ich źródła oraz reagowania na nie.

W skład misji wejdzie komórka ds. projektów, która będzie odpowiedzialna za identyfikację i realizację projektów we wspomnianych obszarach w ścisłej koordynacji z innymi podmiotami o podobnych poglądach.

Odpowiadając na wniosek wystosowany przez władze Mołdawii, przyznano misji EUPM Moldova początkowy dwuletni mandat. Jej kierownictwo operacyjne będzie miało siedzibę w Mołdawii. Szefem operacji cywilnej będzie Stefano Tomat, dyrektor zarządzający Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Szef misji, kierujący operacjami na miejscu, zostanie mianowany niebawem.

W konkluzjach z 24 czerwca 2022 roku Rada Europejska uznała europejską perspektywę Mołdawii i postanowiła przyznać jej, podobnie jak Ukrainie, status kraju kandydującego. W konkluzjach z 15 grudnia 2022 roku Rada Europejska potwierdziła, że UE będzie w dalszym ciągu zapewniać wszelkie stosowne wsparcie Mołdawii, ponieważ kraj ten zmaga się z wieloaspektowymi skutkami rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

28 stycznia 2023 roku rząd Mołdawii zwrócił się o rozmieszczenie w kraju misji cywilnej UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński