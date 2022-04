UE: Von de Leyen: naszym celem jest uniezależnienie się od paliw kopalnych z Rosji (aktualizacja)

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w środę, po wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu do Polski i Bułgarii, że celem Unii Europejskiej jest uniezależnienie się od paliw kopalnych z Rosji.

"Zapowiedź Gazpromu to nowa próba podjęta przez Rosję, aby zaszantażować nas za pomocą gazu. Jesteśmy przygotowani na taki scenariusz. Przygotowujemy skoordynowaną odpowiedź Europy. Europejczycy mogą być pewni, że jesteśmy zjednoczeni i solidarni z państwami członkowskimi, które zostały dotknięte" posunięciem Rosji - powiedziała szefowa KE.

UE podejmie wszelkie wysiłki, aby decyzja Gazpromu o odcięciu dostaw gazu do Polski i Bułgarii miała jak najmniejszy wpływ na konsumentów - zapewniła von der Leyen.

"Środki, jakie podjęła Rosja wpływają na samą Rosję. Kreml szkodzi w ten sposób rosyjskiej gospodarce, ponieważ pozbawia ją ważnych dochodów" - dodała.

Von der Leyen napisała też na Twitterze, że Putin usiłował posłużyć się szantażem gazowym wobec UE, ale po raz kolejny mu się to nie udało, a Europa jest zdeterminowana, by doprowadzić do tego, że we Wspólnocie nadejdzie jak najszybciej koniec ery rosyjskich surowców kopalnych.