UE: Von der Leyen: Dostawy szczepionek pozwalają uodpornić 70 proc. populacji

Unia Europejska osiągnęła swój cel, jakim było dostarczenie państwom członkowskim ilości szczepionek na koronawirusa, wystarczającej do pełnego zaszczepienia co najmniej 70 proc. dorosłej populacji - ogłosiła w sobotę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE wyszczególniła, że w ramach wspólnego programu zakupu szczepionek do UE, zarządzanego przez Komisję Europejską, państwa członkowskie otrzymały 330 milionów dawek szczepionki Pfizer/BioNTech, 100 milionów dawek AstraZeneki, 50 milionów dawek Moderny i 20 milionów jednodawkowego preparatu Johnson & Johnson.

W UE mieszka około 366 milionów dorosłych osób.

"Do końca tego weekendu dostarczymy państwom członkowskim wystarczającą ilość szczepionek, aby do końca tego miesiąca w pełni uodpornić co najmniej 70 proc. dorosłej populacji. Do jutra w sumie około 500 milionów dawek zostanie rozprowadzonych we wszystkich krajach UE" - powiedziała von der Leyen.

"Koronawirus nie został jeszcze pokonany. Ale jesteśmy gotowi kontynuować dostarczanie szczepionek, także przeciwko nowym wariantom. Teraz państwa członkowskie muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić postęp szczepień, a wtedy wszyscy będziemy bezpieczni" - podkreśliła szefowa KE.