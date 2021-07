UE: Von der Leyen: najważniejsze zadanie na najbliższe pół roku to walka z Covid-19 i odbudowa gospodarcza

Najważniejsze zadanie przypadające na okres prezydencji Słowenii w Radzie UE, to konsolidacja wysiłków w walce z Covid-19 i odbudowa gospodarcza Wspólnoty - oświadczyła we wtorek na konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Najbliższe sześć miesięcy, to przede wszystkim utrwalenie ostatnich sukcesów w naszej walce z Covid-19 i przyspieszenie odbudowy naszych gospodarek. Jeśli chodzi o pierwszy punkt, to osiągnęliśmy znaczący postęp w kwestii szczepień. Jestem więc przekonana, że osiągniemy nasz cel, jakim jest dostarczenie wystarczającej liczby dawek (szczepionki), aby zaszczepić 70 proc. dorosłej populacji w Unii Europejskiej w lipcu" - powiedziała von der Leyen, występując na konferencji prasowej, poświęconej priorytetom Słowenii, która 1 lipca przejęła przewodnictwo w Radzie UE.

"W żadnym wypadku nie możemy jednak spocząć na laurach. Przede wszystkim dlatego, że wariant Delta się rozprzestrzenia i jest to niepokojące. A jeśli spojrzymy na dane, to zobaczymy, że coraz więcej dawek szczepionek pozostaje niewykorzystanych. Częściowo jest to związane z większymi dostawami, ale też z pewnością z ociąganiem się (obywateli) oraz kwestiami organizacyjnymi. Trwa walka o utrzymanie wysokiego tempa szczepień, ponieważ docieramy do coraz bardziej sceptycznej części populacji" - oceniła szefowa KE.

Kolejnym ważnym tematem w najbliższym półroczu będzie - jej zdaniem - Fundusz Odbudowy i Odporności (RRF) i ożywienie gospodarcze.

"Wszyscy rozumiemy, że dobra i stabilna sytuacja epidemiczna jest warunkiem wstępnym trwałego ożywienia gospodarczego. (...) Tutaj ważne jest aby Komisja współpracowała ramię w ramię z prezydencją słoweńską, aby zapewnić przyjęcie jak największej liczby krajowych planów odbudowy i odporności przed końcem lipca , a resztę tak szybko, jak to możliwe. Oczywiście tutaj jakość jest najważniejsza - zarówno pod względem przewidywanych inwestycji, ale także reform w planach i oczywiście pod względem systemów zarządzania i kontroli" - podkreśliła von der Leyen.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz