UE: Von der Leyen: Putin chce cofnąć zegar do czasów imperium rosyjskiego

Prezydent Putin chce cofnąć zegar do czasów imperium rosyjskiego - oświadczyła w czwartek w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Wiemy, że miliony Rosjan nie chcą wojny. Prezydent Putin chce cofnąć zegar do czasów imperium rosyjskiego. Robiąc to ryzykuje jednak przyszłość rosyjskiego narodu. Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania przemocy i wycofania wojsk z terytorium Ukrainy" - powiedziała von der Leyen.

"Nie pozwolimy prezydentowi Putinowi zniszczyć architektury bezpieczeństwa, która dała Europie pokój i stabilność na wiele dekad. Nie pozwolimy prezydentowi Putinowi zastąpić rządów prawa prawem siły i bezwzględności. Nie powinien on bagatelizować zdecydowania i siły naszych demokracji. Historia udowodniła, że społeczeństwa i sojusze zbudowane na zaufaniu i wolności są odporne i zwycięskie. Właśnie tego boją się autokraci" - dodała.