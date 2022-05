UE: Von der Leyen w Dniu Europy: jesteśmy zjednoczeni we wspieraniu ukraińskich przyjaciół

Europa stoi po stronie Ukrainy, a okrutna, bezsensowna inwazja Rosji na ten kraj przypomina nam, dlaczego obchodzimy Dzień Europy, święto Unii Europejskiej, która jest dziś bardziej zjednoczona i silniejsza niż kiedykolwiek - podkreśliła w poniedziałek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Drodzy mieszkańcy Europy, dziś nasz kontynent spotyka się z cieniami przeszłości, które - jak myśleliśmy - dawno odeszły w niepamięć. Okrucieństwa wojny, bezsensowna agresja i zniszczone miasta. Miliony niewinnych uciekających ze swoich domów. Ludzie desperacko walczący o swoją przyszłość. Europa stoi po stronie Ukrainy. W tym samym czasie inwazja Kremla przypomina nam, dlaczego świętujemy Dzień Europy" - napisała szefowa KE w przesłaniu z okazji poniedziałkowego święta.

Obchodzony 9 maja Dzień Europy to święto Unii Europejskiej ustanowione w rocznicę przedstawienia Planu Schumana 9 maja 1950 roku, który dał początek zjednoczeniu Europy.

To rocznica narodzin naszej "wspólnej, bezpiecznej i zasobnej Europy, która po 72 latach jest silniejsza i bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek" - zaznaczyła von der Leyen.

Europa pomaga swoim ukraińskim przyjaciołom, wychodzi z kryzysu wywołanego pandemią Covid-19, walczy o to, by chronić klimat i zapewnić kontynentowi niezależność od importowanych paliw kopalnych; wszystko to jest możliwe dzięki naszej wspólnej determinacji i zjednoczeniu - napisała przewodnicząca KE.

Dlatego jestem przekonana, że nasza Unia może sprostać wyzwaniom, które niesie ze sobą wojna na Ukrainie - dodała von der Leyen. Pokazują to miliony Europejczyków, którzy zmobilizowali się, by nieść pomoc potrzebującym sąsiadom; miliony otworzyły drzwi dla uchodźców z Ukrainy, kolejne przesyłają pomoc materialną i finansową - wyliczyła.

Europejczycy czują, że należą do jednej rodziny, to napawa moje serce dumą - podkreśliła von der Leyen.