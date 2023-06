UE: W Brukseli marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber przedstawił szczegóły pomocy samorządowej dla dzieci z Ukrainy

W środę na posiedzeniu komisji Komitetu Regionów w Brukseli marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber przedstawiał szczegóły pomocy w jego regionie dla dzieci z ukraińskich regionów partnerskich. "Ich uśmiechy były najpiękniejszym dowodem na to, że warto im pomagać i wspierać w tym trudnym czasie" – wskazał.

"W ubiegłym roku gościliśmy 200 dzieci z Ukrainy. Ich uśmiechy były najpiękniejszym dowodem na to, że warto im pomagać i wspierać w tym trudnym czasie. Dlatego rozszerzyliśmy zaproszenie i w tym roku ponownie organizujemy półkolonie, goszcząc łącznie 400 ukraińskich dzieci. Są to dzieci z rodzin zaangażowanych w opór wobec rosyjskiej agresji, a większość z nich straciła już w tej wojnie rodzica lub zostały całkiem osierocone" - powiedział marszałek Schreiber.

Dzieci i młodzież przyjechały z rejonów odeskiego, czerniowieckiego, winnickiego i wołyńskiego. Wszystkie są regionami partnerskimi województwa łódzkiego na Ukrainie, a powiązania między poszczególnymi samorządami powstały jeszcze przed rozpoczęciem przez Rosję agresji na Ukrainę na pełną skalę.

Dzieci w wieku od 8 do 15 lat zostały zakwaterowane w dwóch lokalizacjach w województwie łódzkim, gdzie towarzyszą im wychowawcy z Ukrainy, instruktorzy z Polski oraz tłumacze. W ramach półkolonii zorganizowano liczne zajęcia sportowe i lekcje języka angielskiego. Ponadto codziennie odbywały się zajęcia integracyjne oraz wycieczki do wielu lokalnych atrakcji województwa łódzkiego, takich jak Zalew Sulejowski, Uniejów oraz łódzki Teatr Wielki i Dom Kultury.

20 czerwca obchodzony jest corocznie Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na sytuację i potrzeby milionów ludzi na całym świecie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, rodzin i krajów w poszukiwaniu bezpieczeństwa i schronienia.

W Europie największy kryzys uchodźczy rozpoczął się pod koniec lutego 2022 roku po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. 8 milionów uchodźców z tego kraju szukało schronienia w innych państwach europejskich. Polska pomaga uchodźcom wojennym od samego początku wojny. Ok. 80 proc. dorosłych Polaków zaangażowało się w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy od momentu rosyjskiej agresji poprzez przekazy finansowe i rzeczowe, zbiórki publiczne, działania wolontariackie, udostępnianie zakwaterowania.

Polska wdrożyła wyjątkowe rozwiązania, by nie tworzyć obozów dla uchodźców. Przybysze z Ukrainy - z czego znacząca część to kobiety i dzieci - mieszkają w polskich domach, przebywają w ośrodkach recepcyjnych lub integrują się po znalezieniu pracy na polskim rynku. Ponad 190 tys. dzieci z Ukrainy korzysta z polskiego systemu edukacji. Ok. 1,5 mln Ukraińców uzyskało już numer PESEL, co pozwala im korzystać z wielu usług i świadczeń publicznych na równi z obywatelami polskimi.

Z Brukseli Łukasz Osiński