UE: W Brukseli rozpoczęło się spotkanie Morawieckiego z Von der Leyen

W czwartek wieczorem w Brukseli rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wizyta premiera w Brukseli wpisuje się w konsultacje dotyczace przyszłego budżetu UE.

Jak powiedział w czwartek na konferencji rzecznik KE Eric Mamer, rozmowy będą dotyczyły "tematów o europejskim wymiarze". Nie chciał podać konkretnych szczegółów. Nie odpowiedział na pytanie, czy wśród tematów mogą pojawić się kwestie dot. praworządności.

Premier Mateusz Morawiecki spotka się też w Brukseli z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem na roboczej kolacji.

Wizyta wpisuje się w intensywne konsultacje prowadzone z liderami unijnymi w sprawie wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Na 20 lutego zaplanowany jest specjalny szczyt na temat wieloletnich ram finansowych. Michel stara się zbliżyć stanowiska stolic, które są mocno podzielone w tej sprawie.

Bogate kraje północnej Europy z Holandią, Danią i Niemcami na czele domagają się, by limit wydatków na najbliższą siedmiolatkę wynosił 1 proc. połączonego Dochodu Narodowego Brutto 27 państw członkowskich.

To o ponad 10 proc. mniej niż wynosiła propozycja Komisji Europejskiej, którą biedniejsze państwa unijne w tym Polska krytykowały jako niewystarczającą. Państwa, które korzystają najwięcej z unijnych funduszy, są przeciwne ograniczeniom w wydatkach. To tzw. Grupa Przyjaciół Spójności, które skupia kraje zainteresowane utrzymaniem obecnej formy polityki spójności.

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla PAP na początku lutego powiedział, że propozycja Komisji Europejskiej ws. budżetu na lata 2021-2027 jest niewystarczająca, zbyt mało ambitna i Unię Europejską stać na więcej.

Na pytanie, czy w ogóle jest szansa, by budżet UE zachować na dotychczasowym poziomie, premier odpowiedział: "Trzeba pamiętać, że po brexicie suma wpłat do budżetu UE obniża się o 15 proc. Już choćby z tego powodu widać, że ogólna pula do podziału jest mniejsza. Ale z drugiej strony podkreślamy, że dalsze ograniczenia budżetu, wycofywanie się UE z tradycyjnych obszarów jej działania będzie oznaczało zwijanie się całego projektu - i może grozić wzrostem nastrojów antyeuropejskich na całym kontynencie. Polsce to oczywiście nie grozi, my jesteśmy jednym z najbardziej prounijnych narodów. Ale w innych krajach takie ryzyko istnieje" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Konsultacje ws. budżetu toczą się w wielkiej dyskrecji. Z otoczenia przewodniczącego Rady Europejskiej nie ma żadnych przecieków, choć zwykle w Brukseli nie brak nieoficjalnych informacji z różnych źródeł dyplomatycznych.

Z Brukseli Łukasz Osiński