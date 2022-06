UE: W czwartek rozpoczyna się szczyt Rady Europejskiej w Brukseli

W czwartek rozpoczyna się dwudniowy szczyt unijnych przywódców w Brukseli. Jednym z głównych tematów rozmów będzie przyznanie Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej.

"Wobec powrotu wojny do Europy podjęliśmy bezprecedensowe działania dowodzące geopolitycznej siły UE. Teraz musimy poczynić dalsze kroki, by wzmocnić bezpieczeństwo i stabilność naszego kontynentu. Będzie to główny temat naszego szczytu Rady Europejskiej 23-24 czerwca" - napisał w zaproszeniu wystosowanym do szefów państw i rządów przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Jak podkreślił, nadszedł już czas, aby potwierdzić, że przyszłość Ukrainy, Mołdawii i Gruzji jest w UE. Zapowiedział, że będzie wnioskował o przyznanie statusu kraju kandydującego Ukrainie i Mołdawii.

"Równolegle będziemy nadal zapewniać Ukrainie silne wsparcie humanitarne, wojskowe, gospodarcze i finansowe" - podkreślił.

Ponadto ocenił, że "Bałkany Zachodnie są ważne dla UE, a UE jest ważna dla Bałkanów Zachodnich" i w związku z tym konieczne jest zdynamizowanie procesu rozszerzenia i integracji krajów z tego regionu. Przed rozpoczęciem właściwych obrad Rady Europejskiej będzie miało miejsce spotkanie przywódców UE z przedstawicielami państw Bałkanów Zachodnich.

"Pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt w ramach międzynarodowego porządku opartego na zasadach to unijne wartości, którymi kierują się także inni europejscy partnerzy. Pojawiła się idea europejskiej wspólnoty politycznej wspierającej dialog polityczny i współpracę. Przeprowadzimy strategiczną dyskusję o tym, jak wzmocnić nasze relacje, by móc podejmować kwestie budzące wspólne zainteresowanie" - zapowiedział Charles Michel.

Zwrócił uwagę, że skutki wojny na Ukrainie są odczuwalne daleko poza Europą.

"Rosja używa żywności jako broni, kradnie zboże, blokuje porty i zamienia ukraińskie pola uprawne w pola bitewne. Ma to wpływ na wiele krajów, zwłaszcza w Afryce, i naraża je na ryzyko głodu oraz politycznej i społecznej niestabilności. Opierając się na naszych wysiłkach, aby pomóc Ukrainie w eksporcie zboża, omówimy dalsze środki pozwalające zaradzić tym problemom" - podkreślił przewodniczący Rady Europejskiej.

Prezydenci i premierzy będą wreszcie rozmawiać również o zakończonej Konferencja w sprawie przyszłości Europy i pomysłach, które - według pomysłodwaców - miałyby poprawić funkcjonowanie Unii.

Spotkanie z przywódcami Bałkanów Zachodnich rozpocznie się w czwartek o godzinie 9:30. Szczyt unijny natomiast jest zaplanowany na godzinę 15.00.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz