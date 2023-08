UE: w Hongkongu postępuje proces ograniczania autonomii, zasad demokracji i podstawowych wolności

Chiny nie przestrzegają własnych zobowiązań wobec Hongkongu i kontynuują proces ograniczania autonomii, zasad demokracji i podstawowych wolności - wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej i dyplomacji UE w sprawie rozwoju sytuacji politycznej i gospodarczej w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong. Sprawozdanie dotyczy roku 2022.

"W 2022 r. przypadała 25. rocznica przekazania Hongkongu Chinom oraz druga rocznica nadania Hongkongowi ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Ze sprawozdania wynika, że nadal postępuje proces ograniczania autonomii Hongkongu, zasad demokracji i podstawowych wolności, które miały być chronione co najmniej do 2047 r. Zmiany te podają w wątpliwość zobowiązanie Chin do przestrzegania zasady +jeden kraj, dwa systemy+" - podkreśliła KE w opublikowanym komunikacie.

"W ubiegłym roku organy ścigania nadal przeprowadzały aresztowania, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego. Na dzień 31 grudnia 2022 r. na mocy ustawy o bezpieczeństwie narodowym i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa aresztowano 236 osób, a 145 osób i 5 przedsiębiorstw usłyszało zarzuty. Wskaźnik wyroków skazujących wynosił 100 proc." - relacjonowała Komisja.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podsumował: "Przez cały 2022 r. ustawa o bezpieczeństwie narodowym i inne przepisy nadal były wykorzystywane do tłumienia niezadowolenia i pluralizmu oraz utrudniały korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności w Hongkongu. Nadal nieprzestrzegana jest zasada +jeden kraj, dwa systemy+ i podważana jest autonomia Hongkongu".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz