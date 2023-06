UE: W PE polska europosłanka zainaugurowała wystawę prac poświęconą postaci świętego Józefa

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu europosłanka Izabela Kloc zainaugurowała wystawę prac Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie, m.in. obrazów, rzeźb i komiksów poświęconych postaci świętego Józefa jako ojca.

Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie zaprosiła artystów do refleksji nad ojcostwem poprzez postać św. Józefa.

Celem Europejskiego Konkursu Plastycznego było zarówno wspieranie i promocja europejskiej sztuki inspirowanej motywami chrześcijańskimi, jak i zachęcanie do obecności ojców we wszystkich sferach życia, często pomijanych lub zaniedbywanych. Podczas wydarzenia nastąpiło wręczenie nagród w konkursie plastycznym

"Sztuka jest uniwersalnym językiem i wspaniałym środkiem przekazywania przesłania Ewangelii. Jest to szczególnie prawdziwe w dzisiejszych czasach, a tym bardziej w Parlamencie Europejskim, gdzie jesteśmy świadkami zaciekłej walki o duszę Europy. Wartościom takim jak miłość, poświęcenie i prawda w dyskursie publicznym nadaje się zupełnie inne znaczenie lub w imię politycznej poprawności spycha się je na margines" - wskazała europosłanka Kloc, która otworzyła wystawę.

Jak powiedziała, świat zachodni przechodzi głęboką rewolucję antropologiczną.

"Nikt nie jest w stanie przewidzieć, gdzie ona się zakończy, a już na pewno nie jej propagatorzy. Święty Jan Paweł II dostrzegł ten niebezpieczny ruch społeczny wiele dekad temu i wiele jego dzieł jest poświęconych temu problemowi. W jednej ze swoich homilii cytuje modlitwę: +O błogosławiony Józefie, szczęśliwy człowieku, którego przywilejem było nie tylko widzieć i słyszeć Boga (...), ale także nosić Go na rękach i całować, przyodziewać Go i czuwać nad Nim!+. (...) Prawdopodobnie najważniejszą rolą świętego Józefa była rola ojca. Opiekował się swoim Synem; pokazał mu, co znaczy być mężczyzną; przedstawił mu świat, który On potem zbawił. Trudno o cenniejszy dar, jaki ojciec może dać swojemu synowi" - dodała Kloc.

