UE: W PE wysłuchanie o reformie rynku energii; OZE dobrym źródłem, ale nie dostarczają mocy kiedy jest potrzebna

W Parlamencie Europejskim w Brukseli Komisja Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) zorganizowała wysłuchanie publiczne dotyczące reformy rynku energii elektrycznej w UE. "OZE są dobrym i ekologicznym źródłem energii, zmniejszają uzależnienie od importu paliw, ale nie dostarczają mocy wtedy, kiedy jest ona potrzebna” - mówił na spotkaniu Konrad Purchała, dyrektor PSE.

Europosłowie zaprosili ekspertów, którzy zaprezentowali swój punkt widzenia na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i zmian proponowanych przez Komisję Europejską.

Jednym z prelegentów był dyrektor departamentu zarządzania systemem z PSE Konrad Purchała. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich wielkości mocy dyspozycyjnych w systemie elektroenergetycznym, które mogłyby bilansować zależne od pogody źródła odnawialne.

"W systemie elektroenergetycznym potrzebna jest nie tylko energia (MWh), ale również moc (MW). OZE są dobrym i ekologicznym źródłem energii, zmniejszają uzależnienie od importu paliw, ale nie dostarczają mocy wtedy, kiedy jest ona potrzebna" - mówił.

Stąd konieczność posiadania odpowiednich mocy wspierających, kiedy nie wieje wiatr i nie świeci słońce. Jak mówił Purchała, by wesprzeć budowę takich źródeł konieczne jest wdrożenie w UE rynków mocy jako "strukturalnego i stałego elementu rynków energii elektrycznej".

Dyrektor dodał, że takie rynki powinny być neutralne technologicznie i ich proces zatwierdzania powinien być ułatwiony, aby możliwe było ich wdrożenie w stosunkowo niedługim czasie. "Musimy uznać znaczenie mocy dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej" - konkludował Purchała.

Komisja Europejska zaproponowała 14 marca nowelizację unijnego prawa dotyczącego energii elektrycznej, ukierunkowaną na większe rozpowszechnienie umów na sprzedaż energii elektrycznej od wytwórcy bezpośrednio do odbiorcy, tzw. kontraktów różnicowych oraz większą ochronę konsumentów. Zdaniem KE reforma jest potrzebna, aby chronić konsumentów przed skokami cen i przyspieszyć transformację energetyczną.

Wysłuchanie w PE było pierwszym wysłuchaniem publicznym w sprawie propozycji KE dotyczącej reformy rynku.

Na spotkaniu Natalia Fabra, profesor ekonomii na Uniwersytecie Carlosa III w Madrycie, przekonywała, że propozycja może wcale nie doprowadzić do obniżki ceny dla konsumentów, dlatego że koncentruje się bardziej na ustaleniu cen detalicznych niż na obniżeniu cen hurtowych. Wskazywała, że powinno się "ograniczyć wynagrodzenie" firm energetycznych proporcjonalnie do ich rzeczywistych kosztów produkcji.

Kristian Ruby, sekretarz generalny Eurelectric, zgodził się, że Europa stoi w obliczu poważnej sytuacji. "Musimy osiągnąć cele na rok 2030, co wymaga zbudowania około 7 GW mocy elektrycznej, co stanowi około 80 miliardów euro rocznych inwestycji. Oznacza to, że inwestorzy muszą mieć zaufanie do rynku energii elektrycznej, a ramy, które otrzymują, pozwolą im uzyskać zwrot z inwestycji. Kryzys pokazał nam również, że musimy dbać o klientów i dawać im wybór, aby mogli uchronić się przed najbardziej ekstremalnymi aspektami zmienności występującej na rynku" - przekonywał.

Jak wskazał Ruby, europejski przemysł elektroenergetyczny uważa, że propozycja KE jest wyważoną próbą wprowadzenia zmian. Z zadowoleniem przyjął m.in. promocję dla umów na sprzedaż energii elektrycznej od wytwórcy bezpośrednio do odbiorcy. Jednocześnie podkreślał, że jeśli klienci mają dostęp do umów długoterminowych, to zmiana ustaleń umownych powinna uwzględniać koszty transakcyjne, jakie się z nią wiążą. W tym kontekście wskazywał na znalezienie właściwej równowagi między ochroną klienta a ochroną dostaw i aspektami konkurencji.

Z Brukseli Łukasz Osiński