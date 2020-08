UE wesprze Białorusinów: to ostrzeżenie przed zewnętrzną ingerencją na Białorusi

Podczas środowego wideoszczytu unijni liderzy mają wesprzeć Białorusinów protestujących przeciw fałszerstwom wyborczym i ostrzec Rosję przed ingerencją. Szef Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił, że Białorusini mają prawo decydować o swojej przyszłości.

Nadzwyczajna wideokonferencja szefów państw i rządów krajów unijnych odbędzie się 10 dni po wyborach prezydenckich na Białorusi, które - jak wskazuje białoruska opozycja - zostały sfałszowane.

O zwołanie szczytu w związku z tym kryzysem zwracał się w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki.

W odpowiedzi na wydarzenia za wschodnią granicy Polski UE zorganizowała w piątek spotkanie ministrów spraw zagranicznych, jednak ze względu na niegasnące protesty i brutalną początkowo odpowiedź na nie ze strony władz w Mińsku szef Rady Europejskiej zdecydował o organizacji wideokonferencji na najwyższym szczeblu.

"To, czego byliśmy świadkami na Białorusi, jest nie do przyjęcia. Wybory 9 sierpnia nie były ani wolne, ani uczciwe. Przemoc wobec pokojowych demonstrantów, która później nastąpiła, była szokująca i należy ją potępić. Ci, którzy za nią odpowiadają, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności" - napisał w wystosowanym w poniedziałek wieczorem zaproszeniu do przywódców Michel.

Przypomniał, że UE - zgodnie z decyzją ministrów spraw zagranicznych - rozpoczęła prace nad sankcjami. Chodzi o restrykcje wobec osób odpowiedzialnych za przemoc i fałszowanie wyników wyborów prezydenckich na Białorusi. Ta sprawa będzie jednak tylko jednym z wątków środowej narady szefów państw i rządów.

"Białorusini mają prawo decydować o swojej przyszłości. Aby było to możliwe, przemoc musi zostać zakończona, a rozpocząć się musi pokojowy i pluralistyczny dialog. Przywództwo Białorusi musi odzwierciedlać wolę narodu. Nie powinno być żadnych zewnętrznych ingerencji" - zaznaczył Michel.

W jego liście nie pada słowo "Rosja", ale dyplomaci wskazują, że to właśnie do tego kraju skierowane jest zdanie dotyczące ingerencji. Zwołany w środku sezonu urlopowego szczyt, zaledwie kilka tygodni po kilkudniowej, burzliwej Radzie Europejskiej poświęconej unijnemu budżetowi, sprawił, że część dyplomatów i urzędników musiała skrócić wakacje.

We wtorek wieczorem przygotowaniami do posiedzenia Rady Europejskiej mają się zająć unijni ambasadorowie. Dyplomaci spodziewają się oświadczenia "27" podobnego w tonie do listu, który wystosował Michel.

- Media zwracają uwagę na sankcje, ale chodzi głównie o skłonienie władz Białoruski do dialogu i to nie tylko z częścią (opozycji), ale z całą opozycją - powiedział jeden z dyplomatów unijnych.

Źródła przewidują, że szefowie państw i rządów krajów członkowskich zwrócą uwagę, że wyjście z kryzysu możliwe będzie jedynie przez zakończenie przemocy, dialog i brak zewnętrznej ingerencji.

Poza Polską także inni unijni sąsiedzi Białorusi, Litwa oraz Łotwa, zaapelowały o wsparcie represjonowanych, niezależnych mediów czy organizacji pozarządowych funduszami unijnymi. Polska i państwa bałtyckie wskazują też na konieczność mediacji między urzędującym prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką a tamtejszą opozycją.

"Podtrzymujemy (...) gotowość do wsparcia procesu politycznego, który realizować będzie wolną wolę narodu białoruskiego" - napisał w poniedziałek na Twitterze prezydent Andrzej Duda po telekonferencji z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.