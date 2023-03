UE: Wiceminister Bartosik w Brukseli: będziemy mieli do dyspozycji ponad 1 mld złotych na wsparcie dla producentów zboża

Będziemy mieli do dyspozycji ponad 1 mld złotych na różne formy wsparcia dla producentów zboża, aby zrekompensować im straty, które ponoszą w wyniku napływu zboża z Ukrainy - powiedział w czwartek dziennikarzom w Brukseli wiceminister rolnictwa RP Ryszard Bartosik.

Komisja Europejska poinformowała tego dnia, że pakiet pomocowy w wysokości 56 mln euro, w tym 30 mln dla Polski, na rzecz wsparcia rolników w krajach frontowych, którzy muszą mierzyć się z konsekwencjami pojawienia się na unijnym rynku dużej ilości towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, został zaaprobowany przez wszystkie państwa UE i środki mogą być uruchomione.

"Bardzo się cieszymy z tych środków, bo to duże wsparcie z możliwością podwojenia tych środków. Ale wcześniej wnioskowaliśmy już o możliwość uruchomienia środków krajowych i taką zgodę mamy. Mamy zamiar wystąpić o kolejne środki. W tej chwili będziemy mieli do dyspozycji ponad 1 mld złotych na dopłaty, na różne formy wsparcia dla producentów zboża, w tym do transportu do portów" - powiedział wiceminister Bartosik.

"Ta gama jest szeroka i te pieniądze unijne, które dzisiaj zostały zatwierdzone bardzo nam się przydadzą. Cieszymy się ze zgody KE na uruchomienie środków krajowych, które popłyną do rolników po to, aby zrekompensować im straty w wyniku napływu zboża z Ukrainy, w wyniku wojny na Ukrainie, ale także spadku cen na rynkach światowych" - podsumował polski polityk.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz