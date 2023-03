UE: Wiceminister Grodecki w Brukseli: w UE konieczne jest dodatkowe finansowanie na sytuacje kryzysowe, jak wojna na Ukrainie

Polska wydała na pomoc ukraińskim uchodźcom 8 mld, a otrzymała od Unii Europejskiej 200 mln euro - przypomniał w piątek w Brukseli wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Postulował w związku z tym utworzenie mechanizmu dodatkowego finasowania na sytuacje kryzysowe.

"My to podnosimy i mówimy o tym głośno, żeby w przyszłych instrumentach finansowych był zarezerwowany oddzielny budżet na sytuacje kryzysowe. M.in. na takie z jaką mamy do czynienia z Ukrainą" - powiedział Bartosz Grodecki.

"W tym wypadku doszło do sytuacji, w której Komisja Europejska policzyła środki, które ma w zasobach. Komunikowała, że będzie to 10 mld euro. Odbyło się to bez dogłębnego wyjaśnienia w przestrzeni politycznej i medialnej. Natomiast przypomnę, że były to środki niewykorzystane przez dane państwa członkowskie w danej perspektywie. Czyli określone środki zostają w danym państwie członkowskim i mogą być wydane na kwestie migracyjne w tym okresie" - wyjaśnił polski polityk, dodając jednocześnie, że Polska miała te fundusze zakontraktowane i wydane.

"Uważam, że taki mechanizm dodatkowego finasowania, dodatkowego zabezpieczenia budżetowego na sytuacje kryzysowe, których - nie ukrywajmy - Europa będzie doświadczała więcej niż mniej, powinien być zabezpieczony w perspektywie budżetowej. (...) Na dzisiaj takich mechanizmów nie ma, stąd mówimy o kosztach zgodnie z wyliczeniami Banku Światowego, to 8 mld euro wydane przez Polskę, versus 200 mln euro, które otrzymaliśmy" - podsumował wiceminister MSWiA.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz