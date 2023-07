UE: Wiceminister Jabłoński w Brukseli: trzeba wreszcie skonfiskować rosyjskie zamrożone aktywa i rezerwy

Wsparcie dla Ukrainy i dla państw członkowskich Unii Europejskiej, które ponoszą koszty rosyjskiej agresji, powinno być finansowane przez Rosję; trzeba skonfiskować rosyjskie zamrożone aktywa i rezerwy - mówił w czwartek podsekretarz stanu w polskim MSZ Paweł Jabłoński po zakończeniu obrad ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli.

"Cały czas podkreślamy jedną zasadniczą rzecz: wsparcie dla Ukrainy, wsparcie dla państw członkowskich Unii Europejskiej, które ponoszą koszty rosyjskiej agresji, powinno być finansowane nie przez europejskich podatników, nie przez polskich, czeskich, węgierskich podatników, tylko przez tego, kto za agresję odpowiada, czyli przez Rosję" - powiedział Jabłoński dziennikarzom, wskazując, że wciąż trwają prace nad stworzeniem podstawy prawnej dla konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów i rezerw.

"Wciąż mamy do czynienia z brakiem decyzji politycznych w niektórych państwach. (...) Rosja liczy na to, że różnymi obciążeniami finansowymi kolejne państwa Europy będą zmęczone. Jeśli chcemy, żeby to wsparcie (dla Ukrainy) mogło być dalej kontynuowane, to źródło tkwi w Rosji (...). Dążymy do tego, żeby to porozumienie w zakresie konfiskaty zostało zrealizowane" - zaznaczył polski dyplomata.

Dopytywany przez dziennikarzy, co sądzi o przedstawionym w czwartek przez szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella planie zapewnienia Ukrainie przez UE do pięciu miliardów euro rocznie przez następne cztery lata na potrzeby obronne za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF), Jabłoński odparł: "My jesteśmy za tym, żeby to wsparcie zwiększać, żeby korzystać ze wszystkich możliwych źródeł, ale jednocześnie pokazujemy, że nasze dyskusje na ten temat, czy będziemy zwiększać to wsparcie z tych, czy innych źródeł wewnątrzeuropejskich, to jest działanie niepełne".

"Dobrze, że to wsparcie jest udzielane, bo to poprawia nasze bezpieczeństwo. Kierujemy się tu naszym najlepiej pojętym interesem, ale zasadniczym krokiem, który wciąż nie został zrobiony, do którego Polska wzywa, jest doprowadzenie do tego, żeby skorzystać z tego znacznie większego źródła. 300 mld (euro) jest w tych rezerwach i aktywach na całym świecie. To musi być wreszcie skonfiskowane" - zaapelował wiceminister Jabłoński.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz