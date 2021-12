UE: Wiceminister Witkowski: walcząc ze zmianami klimatycznymi, trzeba pamiętać o człowieku i miejscach pracy

W walce ze zmianami klimatycznymi nie wolno zapomnieć o człowieku i miejscach pracy - oznajmił w czwartek w Brukseli wiceminister infrastruktury RP Grzegorz Witkowski.

"Zmiany klimatyczne są owszem zauważalne i trzeba z nimi walczyć, niemniej jednak w centrum (...) powinien być człowiek i miejsca pracy" - oświadczył Witkowski, który przebywał w Brukseli w związku z posiedzeniem unijnej Rady ds. transportu.

"Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać na temat pakietu Fit for 55 w zakresie mobilności, paliw alternatywnych dla transportu lotniczego, transportu morskiego. Dla nas najważniejsza jest kwestia poparcia dla prezydencji Słowenii, za to że dalej możemy funkcjonować bez bardzo ambitnych celów klimatycznych. To jest kluczowe dla naszych przewoźników morskich i lotniczych. Będziemy dalej kontynuować tę współpracę, tę dyskusję, zgodziliśmy się ze wszystkimi, że prezydencja francuska, która od nowego Roku przejmie przewodnictwo w Radzie UE musi wziąć pod uwagę specyfikę transportu lotniczego i morskiego w Unii Europejskiej. (...) Nie możemy sobie pozwolić na mniejszą konkurencyjność przewoźników lotniczych oraz morskich w stosunku do krajów trzecich, spoza Unii Europejskiej, którzy operują na terytorium UE" - postulował polski minister.

Dopytywany przez dziennikarzy, czy jego zdaniem, prace nad przepisami dotyczącymi walki ze zmianami klimatycznymi powinny toczyć się wolniej, odparł: "Powinny toczyć się w swoim trybie dotychczasowym, ponieważ on jest jak najbardziej zasadny. Powinien uwzględniać specyfikę, powinien uwzględniać konkurencyjność, powinien też być w symbiozie z przepisami międzynarodowymi. Nie możemy być ani opóźnieni, ani w większej awangardzie, jeśli chodzi o cały świat".

Artur Ciechanowicz