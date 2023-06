UE: Wicepremier Błaszczak w Brukseli: referendum będzie sygnałem sprzeciwu Polaków wobec polityki relokacji

Referendum będzie mocnym sygnałem sprzeciwu społeczeństwa polskiego wobec polityki relokacji - powiedział w czwartek w Brukseli wicepremier i szef MON RP Mariusz Błaszczak.

"Niewątpliwie kryzys migracyjny jest groźny dla bezpieczeństwa Europy. A podejście, jakie próbują zaprezentować niektórzy z liderów europejskich, jest podejściem złym - myślę tu o relokacji. Mechanizm relokacji wyłącznie zachęca kolejne fale migracji z Afryki czy Bliskiego Wschodu, a to jest polityka niezwykle groźna dla przyszłości Europy. Referendum w takiej sprawie ma znaczenie, bo kiedy my prezentujemy - a konsekwentnie prezentujemy - nasz brak zgody na politykę relokacji, to jesteśmy przegłosowywani przez naszych partnerów. Referendum będzie bardzo mocnym sygnałem. Ja wierzę, że będzie sygnałem sprzeciwu polskiego społeczeństwa wobec takiej polityki" - zaznaczył Błaszczak.