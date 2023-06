UE: Wicepremier Błaszczak w Brukseli: referendum będzie sygnałem sprzeciwu Polaków wobec polityki relokacji (aktualizacja)

Referendum będzie mocnym sygnałem sprzeciwu społeczeństwa polskiego wobec polityki relokacji - powiedział w czwartek w Brukseli wicepremier i szef MON RP Mariusz Błaszczak.

"Niewątpliwie kryzys migracyjny jest groźny dla bezpieczeństwa Europy. A podejście, jakie próbują zaprezentować niektórzy z liderów europejskich, jest podejściem złym - myślę tu o relokacji. Mechanizm relokacji wyłącznie zachęca kolejne fale migracji z Afryki czy Bliskiego Wschodu, a to jest polityka niezwykle groźna dla przyszłości Europy" - ostrzegł wiceszef polskiego rządu, który bierze udział w dwudniowym spotkaniu ministrów obrony krajów NATO w Brukseli.

"Referendum w takiej sprawie ma znaczenie, bo kiedy my prezentujemy - a konsekwentnie prezentujemy - nasz brak zgody na politykę relokacji, to jesteśmy przegłosowywani przez naszych partnerów. Referendum będzie bardzo mocnym sygnałem, ja w to wierzę, że będzie sygnałem sprzeciwu polskiego społeczeństwa wobec takiej polityki. Musi być usłyszane przez naszych partnerów w Unii Europejskiej" - zaznaczył Błaszczak.

"Od listopada 2015 do stycznia 2018 roku byłem ministrem spraw wewnętrznych i administracji. To był czas, który niósł ze sobą konkretne, realne zagrożenia związane z kryzysem migracyjnym w postaci ataków terrorystycznych, dokonywanych w imię zburzenia Europy" - przypomniał wicepremier RP.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz