UE: Wicepremier Gliński w Brukseli: jeżeli Ukraina się załamie, to pełnoskalowa wojna zagrozi kolejnym krajom

Unia Europejska nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli Ukraina się załamie, to pełnoskalowa wojna zagrozi kolejnym krajom - powiedział we wtorek w Brukseli wicepremier i minister kultury RP Piotr Gliński po zakończeniu posiedzenia Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu.

"Jeżeli Ukraina się złamie, czy załamie, to przecież Putin dojdzie do granic Unii Europejskiej i ta pełnoskalowa wojna zagrozi kolejnym krajom. Nie do końca widzę pełne uświadomienie sobie tego zagrożenia w Unii Europejskiej po obradach, które dzisiaj miały miejsce" - ubolewał wiceszef polskiego rządu.

"Z jednej strony mamy kolejne transze sankcji i ta praca polityczna machiny europejskiej idzie troszeczkę do przodu, ale z drugiej strony obserwujemy przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie jest wrogiem decyzji pozytywnych. Bo zarówno opinia publiczna, jak i politycy przyzwyczajają się do tego, że ten konflikt jakoś tam trwa. Te bomby i rakiety spadają, ale nie na nasz kraj, nie na nasze miasta, tylko gdzieś daleko i tego nie słychać. To jest przerażające, ale my musimy o tym otwarcie mówić" - dodał Piotr Gliński.