UE: Wicepremier Gliński w Brukseli: wolność i niezależność mediów stanowią jedne z podstawowych wartości demokracji europejskich

Wolność, niezależność i pluralizm mediów stanowią jedne z podstawowych wartości demokracji europejskich - mówił we wtorek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który bierze udział w posiedzeniu Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w Brukseli.

"Wolność, niezależność i pluralizm mediów stanowią jedne z podstawowych wartości demokracji europejskich. Wynikają one z konstytucji państw członkowskich UE, a swoje rozwinięcie znajdują w regulacjach krajowych. Rozbieżności w zakresie przepisów krajowych związane są z kształtowaniem się poszczególnych demokracji europejskich" - powiedział Gliński w trakcie dyskusji na temat rozporządzenia, ustanawiającego wspólne ramy dla usług medialnych na rynku wewnętrznym (tzw. Media Freedom Act).

Jak podkreślił wicepremier RP, pomimo różnic, poszczególne krajowe systemy prawne państw członkowskich mają u swych podstaw te same wartości związane z ochroną wolności i niezależności mediów, właściwe dla demokratycznego państwa prawa.

"Polska od początku prac nad projektowanym rozporządzeniem wskazywała, że musi być ono zgodne z prawem traktatowym, a także musi szanować wyłączną kompetencję państw członkowskich w zakresie kształtowania ich polityk kulturalnych. Ważne jest więc, aby dalsze prace nad Europejskim Aktem o Wolności Mediów uwzględniały w pełni treść opinii prawnej służb prawnych Rady UE, która jednoznacznie wskazuje, że zaproponowana podstawa prawna musi mieć na celu poprawę warunków ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego" - zaznaczył.

"Rozporządzenie nie może przy tym wprowadzać żadnych regulacji, co do których istnieją jakiekolwiek zastrzeżenia w zakresie ich legalności. Wskazać przy tym należy na podnoszone przez służby prawne Rady UE wątpliwości w zakresie regulacji dotyczących mediów publicznych, które nie dość, że nie mają oparcia w proponowanej podstawie prawnej, ale także ingerują w swobodę państw do kreowania systemu mediów publicznych. Gruntownego przemyślenia wymaga także potrzeba regulowania usług innych niż audiowizualne oraz zasad kontroli koncentracji na rynku medialnym" - wyliczał Gliński.

Zastrzegł, że przed podjęciem decyzji dotyczącej ostatecznego kształtu rozporządzenia, Komisja Europejska powinna przedstawić gruntowne analizy i uzasadnienie dla proponowanych rozwiązań, których - jak wskazał - na chwilę obecną brakuje, co podkreślono również w opinii prawnej służb prawnych Rady UE.

"Co dla nas bardzo istotne, regulacje odnoszące się bezpośrednio do rynku prasy powinny zostać wyłączone z projektu rozporządzenia. Obawiamy się, że ich przyjęcie nie doprowadzi do wzrostu pluralizmu na rynku prasy, ale może mieć skutek odwrotny. Wolna i niezależna prasa dotąd była i powinna być wyłączona spod nadzoru regulacyjnego władz medialnych, zarówno krajowych, jak i unijnych. Tylko taka prasa może rzetelnie realizować istotne w demokratycznym społeczeństwie prawo do informacji" - ostrzegł polski polityk.

"Ogromną wartość widzimy natomiast we współpracy krajowych regulatorów rynku audiowizualnego. Ostatnie wydarzenia za naszą wschodnią granicą pokazały, jak cenna i konieczna jest skuteczna współpraca mająca na celu obronę wspólnych wartości oraz zwalczanie dezinformacji i treści propagandowych. Dlatego tak ważne jest, aby stworzyć sprawne mechanizmy współpracy oparte o ekspercką wiedzę regulatorów krajowych" - podsumował wiceszef rządu RP.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz